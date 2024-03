OVO JE SVEKRVA JELISAVETE ORAŠANIN: Zbog jedne stvari NE IDE NA TEOVE MEČEVE, a evo zašto je cela porodica napustila VALJEVO

Zorana Teodosić, majka Miloša Teodosića, juče je za Kurir odbila da komentariše priču o razvodu svog sina i Jelisavete Orašanin, uz izjavu: "Neće meni niko da govori šta ću ja da radim u mojoj kući".

Iako je velika podrška svom sinu, Zorana ne ide na utakmice proslavljenog košarkaša, jer, kako je svojevrmeno ispričala, ne može da podnese vređanje od strane navijača.

Zorana je ranije pričala da je srećna zbog sinovljevih uspeha. Zbog njega je, kako je naglasila, ostavila Valjevo i zapostavila ličnu karijeru.

- U Valjevu smo živeli do 2000, najpre su u Beograd zbog FMP-a došli suprug Mićo i Miša, bili su kod strica na Banovom brdu. Mićo je završio Šumarski fakultet, pa je voleo da mu bude blizu. Dve godine je prošlo dok nismo došli i Jovan i ja - govorila je Zorana.

- Dobili smo karte od gospodina Dragana Todorića. To vređanje, užas... Ali nije to bila grupa navijača nego pojedinci koji su nam generacija ili stariji od nas. Ne znam kako sam to preživela i od tada više ne idem na utakmice. Miloš je pripremljen, psihički jak i deluje da ga ne dotiče. Ćuti cele godine i kada ima pauzu, tada sabira utiske i iz njega izađu komentari - rekla je Zorana, a tata se nadovezao:

- Razumem taj navijački odnos, ljubav prema klubu, ali da iz sve snage viču “ubij Miloša”?! To je van pameti. Otac malog Đekića je izašao, čovek nije mogao više to da sluša. Dvojica su krenula na Miloša, i tu je Vladan Tegeltija (novinar SOS kanala) dosta pomogao i sprečio da dođe do incidenta - dodao je tada Mićo.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, a kako je glumica svojevremeno ispričala, pre venčanja zabavljali su se veoma kratko.

- Iznenadila sam ga. Nikada nisam htela da promenim svoje prezime prilikom udaje. I onda sam počela da razmišljam o deci kada smo krenuli da pričamo o stupanju u brak - rekla je tom prilikom Jelisaveta u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Kako je tada istakla, nije želela da se svi u porodici prezivaju Teodosić, a samo ona Orašanin, pa je tako odlučila uzme samo muževljevo prezime.

- On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 19 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je glumica.

Čak je i rodbinu upoznavala na svadbi.

- Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a ja: "Drago mi je, ja sam Jelisaveta" - ispričala je kroz osmeh glumica.

