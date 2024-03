NAJZGODNIJA ŽENA NA SVETU NAPUSTILA GLUMU: Zbog njenih oblina izbio pravi rat na mrežama, a šuška se da je za ovaj potez kriv ON

Za britansku voditeljku, glumicu i manekenku Keli Bruk čulo se 2016. godine kada su njeno telo naučnici proglasili najlepšim.

Ovaj epitet doneo joj je mnogo, a ova 44-godišnjakinja odlučila je da se zvanično povuče iz sveta glume.

foto: Profimedia

Svoju karijeru u šoubiznisu otpočela je pre 28 godina, a nedavno je prvi put progovorila o razlozima za ovaj potez.

- Bila sam užasna glumica. Smatram da je to prilično iscrpljujuće. Napuštam glumu. Ne volim da budem dugo odsutna od kuće. Volim da spavam u svom krevetu i čuvam svog psa - istakla je zgodna Keli.

Šuškalo se da je razlog za ovu odluku brak sa italijanskim manekenom i plejbojem Džeremijem Parisijem, a ona nije ostala nema na ovaj komentar.

foto: Instagram

- Ja sam tako snažna ličnost da mi je oduvek bilo teško da budem neko drugi. Kažu mi da sam udata za nekog u filmu i posle dve nedelje u mislima ja stvarno verujem da sam udata za njega. Bila je to užasna situacija. Ne mogu da zamislim da kažem Džeremiju: "Idem od kuće na šest nedelja da glumim ljubavnicu Rajana Rejnoldsa, je l' ti to u redu?" Mislim da to ne bi slutilo na dobro. Mislim da se moj muž ne bi složio sa tim - objasnila je za Daily Star.

Podsećamo, Keli je igrala u filmovima "Sorted", "Ripper", "The Italian Job", "School For Seduction", "Fishtails", "Three", "Hotel Caledonia" i još mnogim drugima.

Rat na mrežama zbog oblina

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako se već neko vreme drži dalje od svetla reflektora znatiželjnih pogleda ne manjka. Zbog toga je u jednom periodu bila na meti kritika. Ona je usnimljena kako u opuštenom izdanju ide ulicom, a sve je šokirao njen izgled.

Tada su usledili i napadi na nju, a mnogi su komentarisali da je upropastila svoje telo. Ipak, ona je više puta istakla da joj ceo život kilaža varira i da ne želi da opterećuje sebe idealnim merama.

