KEJT MIDLTON JE ODBILA PLAN PALATE I SAMA SNIMILA VIDEO: Postoji jak razlog zašto je SAMA NA KLUPI, a evo ko je pisao govor

Kejt Midlton objavila je u petak da joj je dijagnostikovan rak u video obraćanju javnosti. Prijatelj kraljevske porodice otkrio je za The Sunday Times kako je sama napisala govor, i to veoma brzo. Ideja da se snimi video, a ne pisana izjava, takođe je bila Kejtina ideja jer je smatrala da će video obraćanje više umiriti javnost.

"Nije se zapravo radilo o drami od poslednjih nekoliko nedelja, iako je to očito uznemirujuće. Osećala je da to mora da uradi zbog toga ko je. Više je to što ona zna da je javna osoba i da ima veliku odgovornost", rekao je prijatelj, pa dodao da je ona napisala svaku reč govora i da ga je sklopila vrlo brzo.

Oglasio se i zaposleni BBC-a koji je snimao video poruku princeze od Velsa. Izvor iz BBC studija rekao da nije bilo montiranja videa i da su gledaoci videli ono što je snimio tim koji je takođe bio odgovoran za praćenje krunisanja kralja i sahrane kraljice Elizabete. BBC Studios nije imao nikakav urednički doprinos u poruci koja je prenesena i nisu bili uključeni u distribuciju videa i nisu uređivali snimak, piše Mirror.

Nakon što je video emitovan, BBC Studios izdao je kratko saopštenje.

"BBC Studios je ove nedelje snimio poruku princeze od Velsa u Vindsoru. Njenom kraljevskom visočanstvu želimo brz oporavak", stoji u saopštenju.

Kris Šip, ITV urednik kraljevskih vesti, rekao je da je princeza odlučila da podeli novosti o tretmanu protiv raka kroz video poruku s ciljem da bude "ličnije". Tokom ITV Vijesti, voditeljka Šarlen Vajt govorila je o Kejtinom videu.

"Ovo je trenutak koji je odabrala da se obrati u videu, što je dosta drugačije od pisane izjave. Šta možemo zaključiti iz toga?" pitala je voditeljka.

"Ako se osvrnemo, kralj je otkrio svoju dijagnozu raka ranije ove godine u izjavi Bakingemske palate. Rečeno mi je da je Kejt to učinila u video formi jer je htela da bude što je moguće ličnije. Naravno, to pomaže u utišavanju teorije zavere, ali htela je da napravi video poruku i to je bila vrlo dirljiva poruka. I htela je da da tu izjavu lično", rekao je Kris.

Princ Vilijam i princeza Kejt su se u subotu uveče svima zahvalili na podršci, ljubavi i saosećanju nakon vesti od petka.

"Princ i princeza su veoma dirnuti ljubaznim porukama ljudi ovde u Ujedinjenom Kraljevstvu, širom Komonvelta i širom sveta kao odgovor na poruku Njenog kraljevskog visočanstva. Izuzetno su dirnuti toplinom i podrškom javnosti i zahvalni na razumevanju njihovog zahteva za privatnošću u ovom trenutku", rekao je portparol princa i princeze od Velsa.

Kejt nije otkrila od koje vrste raka boluje, ali je potvrdila da je počela s hemoterapijom u februaru. Kensingtonska palata rekla je da Kejt i dalje pozitivno razmišlja o svom oporavku i da je dobrog raspoloženja.

