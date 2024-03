SRPSKI GLUMAC DOBIJA STRAVIČNE PORUKE NAKON ŠTO JE OTKRIO DA VOLI I ŽENE I MUŠKARCE: Objavio gnusne uvrede (FOTO)

Srpski glumac Uroš Milojević nakon što se javno autovao i otkrio da gaji sklonosti i ka muškom i ka ženskom polu, dobija razne uvrede i pretnje.

Uroš je postao poznat javnosti nakon veoma zapažene role u predstavi "Neki to vole vruće", a zbog svog posta i javnog priznanja ponovo je u centru pažnje. Naime, Uroš je rekao da mu je najbitnija podrška porodice i prijatelja, te da se tokom celog života susretao sa odbijanjem.

No, sada je sa svojim pratiocima podelio stravične uvrede i pretnje koje dobija od nepozantih ljudi, zbog svog priznanja.

- Idi, ubij se, jer si g**no neviđeno. Skoči ne sa 17, nego gledaj viši sprat jer si žešći psihić - glase sramne pretnje.

Uroš se potom nadovezao i uputio poruku svima onima koji misle da imaju pravo da mu prete.

- Objaviću svaki komentar ovakvog tipa - napisao je glumac.

Šta je tačno objavio Uroš

"Ne znam odakle da počnem, svakako odakle god da krenem, potpuno sam svestan da sve što ću ovde napisati možda nema nikakav efekat, a možda nema ni bilo kakvog smisla s obzirom na to da smo, nažalost, izuzetno podeljeni. Čast izuzecima, dakle, ovo nije nikakva tužna životna priča, iz prostog razloga što ja pre svega nisam tužan čovek. Godinama unazad slušam i ne reagujem na razne priče, uglavnom neistine o meni...

Vrlo često čujem (naravno, nikada meni u lice) da sam (citiram) p*der. Da razjasnimo i to, jer vidim da je to godinama neiscrpna tema. Nisam p*der. Ja sam biseksualac, kada se već neki raspituju. I ono što je meni najvažnije je da u tome imam potpuno razumevanje meni najvažnijih ljudi u životu, to je moja majka - inače carica univerzuma i moj brat i naravno, par mojih prijatelja. Znate li koliko sam noći, a i dana (godinama unazad) proveo plačući? Znate li koliko je teško kada budete odbijeni na nekoj glumačkoj akademiji jer vam je rečeno da ste isfeninizirani? Dogodilo se. Znate li šta se onda dešava u glavi jednog momka u tim mladim godinama u kojima ni sam ne zna šta je?

Dakle, sada kada sam izgovorio da sam to što sam, je li vam lakše? Nije. Znam. Sada vam nije egzotično. Evo, da vam dam još jednu temu, Biseks sam i verujem u Boga. Ja u svom životu uglavnom uživam, kao i u svojoj porodici i sa svojim prijateljima. P.S. znate koja je hrabrost bila potrebna da se ovo javno kaže? Pojma nemate. I želim vam da nikada ne ukapirate."

