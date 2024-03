"ŽELIM DA BUDEŠ GOLA U BELOJ MOKROJ KOŠULJI" Šok ispovest starlete (45): Zlostavljana sam u parku kada sam imala 7 godina (VIDEO)

Starleta Kejti Prajs (45) je u podkastu "How To Fail Elizabeth Day" šokirala je tvrdnjom da je bila silovana u detinjstvu, kad je imala samo sedam godina.

"Silovana sam u parku kad sam imala sedam godina. Jednom su me zamalo i oteli. Pa mi se dogodilo da sam radila s jednim fotografom kome je policija pokucala na vrata. Naime, drogirao je devojke milkšejkovima, ali ja to nikad nisam pila kada bi mi ponudio", rekla je Prajs.

foto: TERRY BLACKBURN / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Jednog dana mi je rekao: 'Želim da budeš gola u beloj mokroj košulji', a ja sam najprije odbila. Kasnije sam prihvatila", dodala je.

Takođe je otkrila da ju je prvi dečko zlostavljao, a drugi prevario. "Prvi dečko me pretukao, drugi mi je pocepao odeću i morala sam gola da idem i zovem mamu, onda me sledeći prevario", kazala je.

"Niko od njih nije bio zdrav, a vi postajete nesigurni i to postaje otrovno. Da muškarci nisu bili u mom životu, ne bi se dovela do bankrota niti bih bila psihički zlostavljana. To ima veze s muškarcima. Silovanje mi nije smetalo sve dok nisam radila intervju s Pirsom Morganom i bilo mi je nepriajtno. Plakala sam jer nikad o tome nisam razmišljala, ali očito mi je smetalo", dodala je manekenka.

"Slaba sam na muškarce"

Kejti je tokom intervjua 2021. za "The Sunday Times Magazine" priznala da je to potresno iskustvo uticalo na njene odnose s muškarcima. "Ono što mi se dogodilo kao detetu takođe je deo toga. Kažu da sam zato slaba na muškarce", rekla je. Tvrdi da joj je majka uvek čuvala leđa.

"Znala je da se pojavi u mojoj kući i rekla bi mom dečku: 'Imaš li posao? Ili ćeš se samo baciti na moju ćerku?'. Nemilosrdna je i ispada da je uvek u pravu", kazala je Kejti. Osvrnula se i na zastrašujući trenutak kada su nju i njenu porodicu napali u Južnoj Africi 2018.

foto: BDC Images / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Napadači su majku petoro djece izbacili iz vozila dok je putovala iz Johanesburga u Svazilend. Lopovi su im uzeli laptopove, pasoše, gotovinu, fotoaparate, nakit i nikada nisu uhapšeni.

"Džunior, Princes, ja i filmska ekipa. Držali su pištolje uperene u nas, a tip me je neprimereno dodirivao na zadnjem sedištu. Ćerka je završila na psihoterapiji", kazala je.

Kejti je takođe podelila da joj je dijagnostikovan ADHD: "Donosim pogrešne odluke i stvarno sam nevina i lakoverna", zaključila je.

(Kurir.rs/Index/T.J.)

