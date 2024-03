BIVŠI JOJ VERIO 21 GODINA MLAĐU, NIJE IMALA HLEBA DA JEDE: Nakon ŽIVOTNOG SLOMA, glumica zapanjila šok transformacijom (FOTO)

Bivša britansko-američka glumica Alis Evans pokazala je novu figuru nakon razvoda. Na svom Instagram profilu pohvalila se da je izgubila 20 kilograma i to samo nekoliko nedelja nakon što je njen bivši suprug Joan Grifid zaprosio svoju novu devojku Bjanku Volis.

Alis je takođe obećala svojim obožavateljima da će im otkriti kako je uspela da vrati svoju "devojačku kilažu", a njeni pratioci su uvereni da je jedan od tajnih "sastojaka" - inat.

Na fotografiji se vidi vidno mršavija Alis, a u prvom su planu njene duge, vitke noge.

"Imaš najbolje noge ikad"; "Alis, ti si lepa iznutra i nemoj to nikada zaboraviti", "Molim te, otkrij nam kako si uspela da izgubiš 20 kg za tako kratko vreme", "Mislila sam da je ovo tvoja kći, a onda sam pročitao opis", glasili su samo neki od komentara na njenu objavu.

Podsetimo, glumica se našla u centru pažnje zbog burnog razvoda od bivšeg supruga. Nedavno je takođe otkrila da je u teškoj finansijskoj situaciji. Daily Mail je izvestio da se svojim prijateljima požalila da ne može plaćati stanarinu i hranu, a takođe razmišlja da se zaposli u nekom kafiću kako bi zaradila za život. Razlog zašto trenutno nema novca leži u tome što je sav prihod potrošila na brakorazvodne parnice.

Alis Evans takođe je pre dve godine doživela životni slom nakon naizgled iznenadnog razvoda. "Tužne vesti. Moj voljeni muž, moja srodna duša zadnjih 20 godina, Joan Grifid, izjavio je da napušta svoju porodicu. Ja i naše male kćeri jako smo zbunjene i tužne. Nije nam dao drugi razlog osim onog da me više ne voli. Žao mi je", napisala je u januaru 2021. na Tviteru, današnjem X-u. Nakon toga su usledila brojna druga ružna prepucavanja s bivšim suprugom.

Alis je, naime, teško palo kad je videla da je njen bivši suprug sretan s drugom ženom, tačnije s Bjankom Volis, australijskom glumicom koja je 21 godinu mlađa od Alis. Nakon što je glumac javno objavio fotografiju s novom devojkom, Alis ga je optužila da ju je tri godine varao s njom, dok su još bili u braku, no njegov prijatelj to negira. Alis je Bjanku bez obzira na to prozvala "kradljivicom njenog muža" te joj je poručila da je "rasplakala njenu decu".

Par se upoznao 2000. na snimanju filma "102 Dalmatinca", a venčali su se 2007. godine. U braku su dobili dve kćeri, Elu i Elzi. Velški glumac Joan Grifid poznat je široj javnosti po filmovima "Fantastična četvorka", "TItanik" i "Kralj Artur", dok glumicu Evans znamo iz serija "Lost" i "The Originals".

