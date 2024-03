"SILOVALI SU ME I DROGIRALI, ČETIRI NEDELJE SU ME DRŽALI ZATOČENU" Pevačica nestala na 10 godina, a onda otkrila HOROR ISTINU

Gotovo da nema osobe koja, sada već davne 2010. godine nije pevala popularnu pesmu "Mercy". Dafi se izdvojila zahvaljujući svom specifičnom i neobičnom glasu. Imala je prepoznatljiv stil, a mnogobrojni kritičarisu joj predviđali sjajnu karijeru koja će trajati.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, osvojila je tri nagrade "Brit Awards", a potom i Gremija. Nakon što je 2010. godine objavila drugi album, brzo se povukla iz javnosti, a niko nije mogao ni da pretpostavi da su razlozi njenog povlačenja bili toliko šokantni.

foto: Profimedia

- Jedan novinar me je kontaktirao, pronašao je način da dođe do mene i rekla sam mu sve prošlog leta. Bio je veoma ljubazan i prijalo mi je da konačno pričam o tome - napisala je pevačica na društvenoj mreži Instagram

- Bio je moj rođendan. Drogirali su me u restoranu, što je potom trajalo još četiri nedelje kada su me odveli u stranu državu. Ne sećam se odlaska na avion ili putovanja u vozilu. Odveli su me u hotelsku sobu, a počinitelj se vratio i silovao me. Sećam se pokušaja da ostanem svesna u sobi nakon što se sve to dogodilo. Ostala sam zarobljena s njim ceo naredni dan, nije me ni pogledao, morala sam da hodam iza njega. Bila sam nekako svesna i povučena. Razmišljala sam oda pobegnem u susedni grad, dok je spavao, ali nisam imala novac i plašila sam se da će pozvati policiju. Ne znam kako sam imala snage da izdržim sve te dane. Osećala sam prisutnost nečega što mi je pomoglo da ostanem živa. Vratila sam se natrag, bila sam smirena i normalna, koliko je to moguće biti u takvoj situaciji, a kada sam došla kući, sela sam, ošamućena, kao zombi. Znala sam da mi je život u opasnosti, prikriveno je priznao da me želi ubiti. Samo sam želela da pronađem mesto za život gde me neće pronaći - izjavila je pevačica.

Ona je rekla da je pune četiri nedelje provela u njegovom vlastitom stanu, ali da se ne seća silovanja. To se desilo u inostranstvu.

Nakon što se to sve dogodilo, neko koga poznaje je došao do njene kuće i video je na balkonu kako bulji u prazno.

foto: Profimedia

Dafi je ispričala da se nije sećala dolaska kući.

- Ta mi je osoba rekla da mi je koža bila žute boje i da sam izgledala kao mrtvac.

Ona je objasnila da se plašila da kontaktira policiju jer se plašila za sopstvenu bezbednost, a verovala je da će je napadač ubbiti.

- Prva osoba kojoj sam se poverila bio je psiholog, vodeći stručnjak u Ujedinjenom Kraljevstvu kada su složene traume i seksualno nasilje u pitanju. Ne znam kako sam imala toliko sreće da je pronađem. Bez nje, možda ne bih uspela. Razmišljala sam o samoubistvu - otkrila je pevačica.

Ona je takođe rekla da je sve godine provela potpuno sama, pokušavajući da povrati kontrolu nad svojim životom.

(Kurir.rs/Najžena/A.G.)

