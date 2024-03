VERENICA SERGEJA TRIFUNOVIĆA PODELILA PRIVATNU PREPISKU: Glumac joj poslao sliku i poručio joj JEDNU STVAR, a ona se pohvalila

Glumac Sergej Trifunović (52) nedavno je verio je svoju izabranicu Isidoru Mijanović (28).

Par ne krije da uživa u ljubavi, a sada je Isidora na svom Instagram profilu pokazala kako izgleda njihov odnos.

Njoj je Sergej poslao selfi sa psom i napisao "Vole te tvoji", što je ona odmah podelila sa svojim pratiocima.

Podsetimo, Sergej je jednom prilikom progovorio o braku i tome šta on predstavlja za njega.

- Za mene bi značilo imati porodicu, to kao želim decu, međutim u ovom vremenu gde se sve raspada čak institucija braka, ne znam ko je od mojih prijatelja ostao u braku, da mi se to desilo do sad verovatno bih bio razveden, još uvek mislim da će mi se to desiti. Za mene bi to bilo ostvarenost. Mislim da je za svakoga ostvarenost porodica, mislim ne za svakoga, ali za većinu, nekako sve, sve, ali deca - rekao je glumac u emisiji "Metamorfoze".

