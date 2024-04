MLAĐA JE OD NJEGA 10 GODINA, NJIHOV PRVI SUSRET ĆE PAMTITI ZAUVEK: Ljubavna priča Andrije Miloševića i njegove supruge Đeđe

Naš poznati glumac Andrija Milošević godinama je u skladnom braku sa koelginicom Aleksandrom Tomić, poznatom kao Đeđa. Oni su se nedavno, posle mnogo borbe, ostvarili u ulozi roditelja i to ime je bila nagrada za sav trud koji su godima prošli kako bi postali mama i tata.

O Andriji se mnogo toga zna, publika ga je zavolela kroz brojne uloge u domaćim serijama, ali je maestralan i na daskama koje život znače. Svoju sreću pronašao je pored Aleksandre, Điđe, koja je takođe glumica, a koju smo imali prilike da vidimo i kako glumi sa sopstvenim mužem.

foto: Printscreen/Instagram

Njihova ljubavna priča je interesantna i često se pisalo o njoj u domaćim medijima. Oni su se upoznali, gde bi drugde nego u, pozorištu. Andrija je tada igrao u dečjoj predstavi "Mala sirena", pa je za potrebe ovog komada bio obučen u kostim od šljokica i cirkona.

Iako o svom privatnom životu retko, gotovo nikada ne govore u javnosti, bilo je trenutaka kada je ona pričala, uvek sa dozom humora, o momentu kada je upoznala svog supruga.

- Ništa spektakularno nisam mislila o njemu. Mi smo se upoznali kada sam došla da radim dečju pozorišnu predstavu “Mala sirena” u pozorištu “Boško Buha”. Tek sam bila završila akademiju, a on je bio jako ljubazan i fin. Kasnije, kada smo počeli da se zabavljamo, uticala sam na to da se bolje oblači. Otkada smo u vezi ima sve bolji i bolji stil odevanja, što je za mene veliki kompliment. Nema više šljokica, cirkona i šarenih zmajeva. To je ukinuto - našalila se jednom prilikom Aleksandra, prisetivši se prvog susreta sa Andrijom.

foto: Printscreen/Instagram

Budući da su oboje glumci vrlo su svesni šta sve nosi ta vrsta posla. Upravo zbog toga se trude da jedno drugom uvek budu podrška, da jedno drugo ne opterećuju. Čini se da je možda to ključ njihove deset godina duge ljubavne priče.

- Kao i svi ljudi, moramo da pravimo kompromise. Vodimo život koji je jako brz i nemamo vremena da se mnogo svađamo i raspravljamo, već se kao svi parovi uklapamo u date situacije koje nam život nameće. Dešava se da se ne vidimo po dva dana, ali zato ostalih pet gledamo da provedemo po nekoliko sati zajedno. Mi ne otežavamo stvari jedno drugom, živimo život onako kako želimo. Nama nedostaje zajedničkog vremena, ali se sve na kraju uklopi. Imamo vremena da odvojimo i za prijatelje i za nas dvoje - rekao je Andrija Milošević svojevremeno za medije.

Ovaj preslatki par godina se borio za potomstvo, a kako Aleksandra kaže, sa njihovim detetom došlo je ostvarenje svih snova.

foto: Andreja Damnjanović

- Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda dođete do jednog momenta kada to pomislite. U stvari, život istinski morate da živite bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete ništa da kalkulišete, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi. Nemam pravilo za vaspitavanje dece. Znam kakav ću biti – ja ću se rastoćkati kao topla čokolada prema detetu - rekao je svojevremeno glumac, a onda je prošle godine stigla najlepša vest - da je Aleksandra trudna.

Glumica se porodila u februaru prošle godine i na svet donela sina Relju.

- Trudim se da budem opuštena. Ali naravno da postoje momenti brige i sličnih osećanja. Kao i svaka majka, imam gomilu rituala sa svojim detetom. To su sve normalne stvari. Andrija se odlično snalazi. To smo želeli, tako da se sjajno snalazi - ispričala je nedavno Aleksandra Tomić za "Story".

