ŠUŠKALO SE DA JOJ JE POSLUŽIO KAO MLADI PASTUV: Evo da li je Hari zaista IZGUBIO NEVINOST sa kraljicom bikinija, ona dala ODGOVOR

Elizabet Harli bila je sinoć sa sinom na promociji njegovog rediteljskog debija "Strictly Confidential" u Njujorku. Taj film prate kontroverze, jer je glumica snimila scene intimnih odnosa dok je njen naslednik bio za kamerom. Poznata Britanka i Dejmijan Harli promovisali su juče ovaj film i u emisijama "The View" i "Today Show" u Velikoj jabuci. A njeno gostovanje u emisiji Endija Koena "Watch What Happens Live with Andy Cohen" proteklo je u znaku pitanja o princu Hariju.

Princ Hari (39) je u memoarima "Spare" (2023) napisao da je izgubio nevinost sa Engleskinjom koja je starija od njega. Mnogi su pomislili da je u pitanju 19 godina starija Elizabet Harli.

"To je bilo suludo, rekao je: "Bila je Engleskinja. Bila je starija od mene. Bilo je to u Gločesterširu. A drugi su rekli: "Ah, to je Elizabet". Bilo je apsurdno. Bilo je suludo", rekla je glumica u "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

Elizabet Harli je istakla i da se nikada nije srela sa princom Harijem, koji je u knjizi otkrio da je njegov prvi intiman odnos bio "neslavna epizoda”. Napisao je: "Volela je konje, prilično, i ponašala se prema meni kao prema mladom pastuhu. Brza vožnja, nakon čega me je udarila po zadnjici...". Napomenuo je da je to bila pogrešna odluka, a da se sve desilo na travnatom terenu u blizini paba, kada je bilo dosta ljudi u tom lokalu.

Ranije je žena po imenu Saša Volpol (40) u emisiji Pirsa Morgana rekla da je ona ta oosba iz Harijeve knjige. Poručila je da su bili prijatelji, i da su pre toga malo više popili, kao i da to nije trebalo da se dogodi.

Elizabet Harli u filmu svog sina igra glavnu ulogu, deo njene uloge bilo je i snimanje intimnih scena. "Šoubiznis je osnovni deo mog celog života. To za nas sporno. Ona snima mene, ja snimam nju", rekao Dejmijan Herli za Access o saradnji sa svojom majkom, a ona je o novoj roli izjavila sledeće: "Ono što je njegov scenario zahtevao od mene nisam radila u filmovima mnogo puta, ali osećala sam se sigurno jer je on bio tamo, znala sam da će on voditi računa o meni. Zapravo je na neki način oslobađajuće raditi sa svojom porodicom, možda to ponovo uradim".

Glumica je sina dobila sa bivšim partnerom Stivom Bingom. Na promociji filma bio je i Arun Najar, sa kojim je nakon raskida u sjajnim odnosima.

