PREMINUO POZNATI GITARISTA U 57. GODINI: Nastupao u 50 zemalja, dobio GREMI i svirao sa sinom Boba Dilana u legendarnoj grupi

Gitarista Majkl Vord preminuo je u 57. godini, potvrdila je njegova sestra.

Otac dvoje dece iz Los Anđelesa preminuo je u utorak i bio je najpoznatiji po angažmanu u rok bendu The Wallflowers, koji je osnovao sin Boba Dilana, Džejkob Dilan 1989. godine.

foto: Facebook

"Majkl Vord je napustio ovaj avion. Sa ogromnom tugom vas obaveštavam da su komplikacije od dijabetesa uzele njegov život sinoć", napisala je Trejsi 2. aprila.

"Smo svi u šoku i obuzeti tugom. Ovo je sve što sada mogu da podnesem dok pišem. Molim vas, recite ljudima koje volite koliko vam znače", dodala je.

Bend je objavio vest o njegovoj smrti fanovima na Fejsbuku u sredu i zahvalio mu se što je odigrao "ključnu ulogu" u njihovoj istoriji.

"S ljubavlju i zahvalnošću The Wallflowers se opraštaju od velikog i jedinstvenog Majkla Vorda“, navodi se u postu.

"Majklova uloga i talenat zauvek će ostati ključni deo istorije benda."

Vord je nastupao sa njima od 1995. do 2001. godine.

Vord je osnovao School of Fish, poznat po njihovom hit singlu "3 Strange Days" koji je više puta obrađen od strane bendova Motley Cru i Janes Addiction. Talentovani gitarista se kasnije pridružio bendu The Wallflowers nakon što je prišao Dilanu i snimio album Bringing Down the Horse sa bendom.

Uspešan album je prodat u preko pet miliona primeraka, a Vord je dobio Gremi za pesmu "One Headlight" za najbolju rok izvedbu dua ili grupe sa vokalom. Nakon saradnje sa Džejkobom Dilanom pridružio se bendu Innocent Criminals.

Vord je svirao u preko 50 zemalja i nastavio da nastupa za publiku do svoje smrti. Kada nije bio na turnejama i nastupima, boravio je u Los Anđelesu držao je časove gitare i svirao kao studijski muzičar.

(Kurir.rs/The Sun/T.J.)

Bonus video:

