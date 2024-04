RAZVOD SLAVNOG PARA POSLE 14 GODINA BRAKA! Vest odjeknula kao bomba: "Posle dugog teniskog meča konačno odlažemo rekete..." (FOTO)

Glumci Saša Baron Koen (52) i Isla Fišer (48) objavili su da se razvode posle 14 godina braka. Par je podelio vest o njihovom raskidu u zajedničkoj objavi na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Na slici, njih dvoje su zagrljeni, a nose potpuno belu tenisku opremu.

- Posle dugog teniskog meča koji traje više od dvadeset godina, konačno odlažemo rekete2023. godine zajedno smo podneli zahtev za okončanje našeg braka. Uvek smo davali prioritet našoj privatnosti i radili smo na ovoj promeni. Zauvek ćemo deliti našu ljubav i odanost prema deci. Iskreno cenimo što poštujete želju naše porodica za privatnošću", piše u postu koji su bivši supružnici podelili.

Par se venčao i martu 2010. Imaju troje dece: ćerke Oliv (17), Elulu (13) i sina Montgomerija (9).

Ova objava dolazi nakon što je Rebel Vilson iznela šokantne tvrdnje o svom iskustvu sa komičarom Sašom sa "č****m" u svojim novim memoarima, Rebel Rising.

Rebel je glumila Sašinu devojku u komediji Braća Grimsbi iz 2016. i iznela niz navoda o njenom neprijatnom iskustvu tokom snimanja. Navela je da bi na setu filma koji je režirao Luis Leterije, Saša od nje tražio da se skine za scene uprkos njenom pravilu „zabrana golotinje“, u nizu tvrdnji za koje je Saša odlučno negirao i rekao da su u suprotnosti sa dokazima.

U odlomku memoara do kojeg je došao Pipl magazin, ona je šokantno navela da je Saša tražio da mu 'gurne prst u guzicu' jer je mislio da će to biti smešna scena u filmu i tvrdila je da 'osećalo kao da je [on] seksualno uznemiravao mene'.

foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Navela je da se osećala „potpuno nepoštovana, što je dovelo do toga da sam se prema sebi ophodila sa još više nepoštovanja tako što sam se hranila na krajnje nezdrav način“.

Rebel je tvrdila da je Saša tokom snimanja više puta „spominjao da je želeo da budem gola u budućoj sceni“, za šta je ona tvrdila da „ni na koji način nije bitno“ za zaplet filma. U svojoj knjizi napisala je: „Osećala sam se kao da bi svaki put kada bih razgovarala sa SBC-om, on spomenuo da želi da budem gola u budućoj sceni. Bila sam kao, "Ha, ne radim golotinju, Saša".'

Rebel je tvrdila da ju je navodno pozvao pomoćnik proizvoda za dodatnu scenu tokom snimanja u Kejptaunu u Južnoj Africi. Rekla je: „U redu, pa, snimićemo ovu dodatnu scenu“, kaže SBC. 'Onda on spusti pantalone', SBC kaže vrlo bitno: „OK, sada želim da mi gurneš prst u guzicu. A ja sam kao, 'Šta?? … Ne!!''' Rebel je tvrdila da je bila šokirana i da je želela da se izvuče iz toga, dodajući: „Sada sam se uplašila. Htela sam da odem odatle, pa sam na kraju napravila kompromis: ošamarila sam ga po guzici i improvizovala nekoliko replika kao lik.'

Glumica iz filma "Deveruša" je takođe tvrdila da je pristala na scenu seksa sa Sašom samo nakon nekoliko prepravljanja i prisetila se da je navodno rekla producentima da neće promovisati film pre njegovog objavljivanja.

Međutim, novi snimci scene seksa u filmu iz 2016. pokazuju da je akcija bila deo scenarija i da je glumica bila ok sa tom scenom.

foto: Blackbelts / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Inače, pre samo dva meseca Isla je sa Sašom razgovarala o svojim planovima za Dan zaljubljenih u emisiji Keli Klarkson, rekavši: "Svake godine Saša mi da karticu koja glasi: - Srećan Dan zaljubljenih od... - uz veliki znak pitanja.

"Kao da bi mi bilo ko drugi poslao... kao da imam neke druge. Ja sam majka troje dece. Mislim, uvek sam kao, „Ooooh. Toliko muškaraca.' "

foto: Paul Morigi / Getty images / Profimedia

U julu 2023., brak para izgledao je jači nego ikada tokom putovanja u Grčku sa Islom koja je podelila snimak kako se strastveno ljubi sa svojim mužem.

Koen je stekao svetsku slavu 2006. godine kada je glumio u satiričnom pseudokumentarnom filmu Borat, glumeći novinara iz Kazahstana koji uči o životu u Americi.

