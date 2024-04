POVRATAK KRALJA HAOSA: Džoker se vraća jači nego ikad! Objavljen je PRVI TREJLER za nastavak filmskog hita, uloženo 200 miliona

Studio Warner Bros Pictures objavio je trejler drugog dela popularnog filma "Joker" iz 2019. godine. U dugoočekivanom nastavku "Joker: Folie à Deux" glavnu ulogu Džokera igraće Hoakin Finiks, a uloga Harli Kvin pripašće popularnoj pop pevačici Lejdi Gagi.

Prema trejleru, radnja filma započinje u istoj duševnoj bolnici u kojoj je Artur Flek (Džoker) završio na kraju prvog dela. Tamo se rađa njegovo prijateljstvo sa Harli Kvin, koje će rezultirati njihovim bekstvom iz mentalne ustanove. U trejleru je, takođe, prikazano njihovo haranje ulicama Gotama koje prati pesma Džeki DeŠenon, poznate pevačice šesdesetih godina, pod nazivom "What the World Needs Now Is Love".

Kao i prvi deo "Džokera", Tod Filis režirao je i "Joker: Folie a Deux", ali ovoga puta pod ruku sa poznatim scenaristom i rediteljem Skotijem Silverom. Ono što je takođe interesantno jeste da je, za razliku od prvog dela "Džokera" (čiji je budžet iznosio oko 60 miliona dolara), u njegov nastavak uloženo je oko 200 miliona dolara.

Mimo Finiksa i Lejdi Gage, u filmu se pojavljuju i druga poznata lica poput Zazi Bitz, Brendan Glison, Ketrin Kiner, Džejkob Lofland, Stiv Kugan, Ken Leung, Hari Lavtei, Li Gil i Šeron Vašington.

Pozitivne reakcije na trejler preplavile su društvene mreže iako je, s početka, među obožavaocima vladao skepticizam jer je predstojeći film zapravo mjuzikl.

foto: Kristin Callahan / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ovo izgleda fenomenalno. Sviđa mi se zadnja scena s ružom na staklu", napisao je jedan obožavatelj na Redditu.

"Ovo je zapravo dobar tizer. Bio sam skeptičan oko filma, ali sada stvarno želim da ga pogledam", dodao je drugi.

"Kladim se da će nastavak biti bolji od prvog filma. Izgleda ambicioznije i originalnije. Osim toga, fotografija u trejleru izgleda izvrsno", napisao je treći.

Premijera nastavka "Joker: Folie à Deux" očekuje se 4. oktobra 2024. godine, tačno pet godina nakon premijere prvog filma.

Bonus video:

01:07 Trejler Strelac Nenad Jezdić