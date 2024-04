DE NIRO NA SVEČANOJ VEČERI KOD BAJDENA S 35 GODINA MLAĐOM PARTNERKOM: Nedavno su dobili DETE, a sad ne skidaju osmeh s lica

Slavni američki glumac Robert De Niro (80) i njegova 35 godina mlađa partnerka Tifani Čen bili su na svečanoj večeri u Vašingtonu, koju je organizovao Džo Bajden u čast japanskog premijera Fumija Kišide.

Bajden i Kišida najavili su jačanje vojne saradnje dveju zemalja i razvoj novog raketnog odbrambenog sistema, a na proslavi ovom povodom našao se i De Niro sa svojom izabranicom, s kojom je prošle godine dobio ćerku.

foto: Tierney L. Cross / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sudeći po fotografijama, par je bio odlično raspoložen. De Nirova lepša polovina je na večeru stigla u beloj haljini bez bretela, uz koju je iskombinovala elegantni šal i crne salonke, a glumac je poneo klasično crno odelo.

foto: Printscreen/CBS

Inače, glumac je upoznao Tifani 2015. godine, tokom snimanja komedije "The Intern". On je imao glavnu ulogu, a ona je u filmu glumila inspektorku Tai Či. Svoju vezu potvrdili su 2021. godine. Legendarni glumac ima sedmoro dece, i to sa četiri različite žene - po dvoje s Dajen Ebot, Tuki Smit i Grejs Hajtauer, a pretpostavlja se da je poslednje dete, ćerku Džiju Virdžiniju, dobio s Tifani.

