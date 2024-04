"NE ZABORAVI DA ODEŠ KUĆI!" Nova drama Jelisavete i Tea! Dok on proživljava HAOS, glumica PROVOCIRA: Izbila svađa, pale TEŠKE REČI

Iako je delovalo da su se u jeku priča o navodnom razvodu strasti između Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića smirile, pa ga je glumica bodrila i na utakmicama koje je igrao u Beogradu, situacija između njih dvoje i dalje nije idilična. Tome u prilog svedoče i naša najnovija saznanja.

foto: Beta Branislav Božić, Damir Dervišagić

Kako su nam ispričali upućeni, pre nekoliko dana došlo je do još jedne žestoke svađe između supružnika, a razlog sukoba je taj što je košarkaš prebacio glumici da nije uz njega i da se provodi kao da je nije briga ni za šta, dok on trenutno preživljava loše trenutke u karijeri.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Svi koji prate sport znaju da Teodosiću u poslednje vreme ne ide baš kako treba. Izgleda da se problemi iz privatnog života prelivaju i na košarkaški teren. Tako je pre nekoliko dana Miloš isključen sa meča poslednjeg kola Evrolige između Efesa i Crvene zvezde. On je tad hteo i da bije sudiju, unosio mu se u lice i jurio ga po parketu, a veći incident su sprečili njegovi saigrači, koji su ga izveli sa terena. Zbog ovoga će na adresu kluba stići i kazna, koju će, po svemu sudeći, on i platiti. Na njega je sve to jako loše uticalo, pa je, otkad se vratio u Beograd, jako nervozan i neraspoložen - govori naš izvor i dodaje:

- Iako je očekivao supruginu podršku u ovim teškim trenucima, Jelisaveta se nije previše potresla oko svega, pa je nastavila da živi život kao da se ništa ne događa. Njega je to jako pogodilo, a posebno što mu je nedavno obećala da će se promeniti. Zbog toga su se, kad je došla u stan na Vračar, opet žestoko posvađali. Pale su teške reči, zbog čega je ona ubrzo posle toga automobilom izašla iz garaže i verovatno se uputila na Dorćol - priča naš sagovornik.

foto: Printscreen/Instagram

Prema navodima izvora Kurira, Teodosiću je posebno zasmetalo to što njegova supruga opet ide u noćne provode.

foto: Printscreen/Instagram

- Jelisaveta mu je tokom razgovora koji su imali u jeku bračne krize, kad mu je savetovala da zajedno počnu da posećuju bračnog terapeuta, obećala da će noćne izlaske svesti na minimum, kao i da će prestati sa trošenjem novca na nepotrebne stvari. Ipak, ona je ovo obećanje već pogazila, pa je tako od tada nekoliko puta izašla u grad sa prijateljicama. Poslednji put je to bilo za vikend, kad je zaglavila do jutra, čime se i sama pohvalila na Instagramu. Pored fotki svog stajlinga koji je za tu priliku imala, posebnu pažnju je privukao i natpis na zidu kluba u kom je bančila do sitnih sati: "Ne zaboravi da odeš kući", što su mnogi protumačili kao provokaciju i poruku suprugu, dok je on kod kuće sam, usamljen i nervozan zbog svega što mu se dešava u karijeri. Njega je to još više razbesnelo, pa su se i zbog toga svađali sutradan - završava priču naš izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Kontaktirali smo sa glumicom kako bismo dobili njen komentar, ali nam se ona nije javljala na poziv.

Podsetimo, kao što smo i pisali, Jelisaveta i Miloš su rešili da se razvedu posle sedam godina braka, a njih dvoje već više od tri meseca žive razdvojeno. Kako nam je tad naveo izvor blizak porodici, Teodosić više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak.

foto: Kurir, Marina Lopičić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:05 Jelisaveta Orašanin na utakmici