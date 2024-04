"ZAŠTO SAM JA RASPUŠTENICA I DRUGOROTKA?!" Naša glumica oštro o dvostrukim aršinima i uvredama koje je dobijala, a pomenula i muža

Glumica Anđelka Stević-Žugić, nekada Prpić nedavno je stavila tačku na svoj brak, a nedugo zatim i uplovila u novi.

O njenom odnosu sa bivšim mužem, kao i glasinama da se udala za kuma brujala je javnost, a sada je glumica progovorila o tome kako se mahom žene osuđuju.

- Žato sam ja raspuštenica, a razvedeni muškarac nije raspuštenko nego zreo čovek sa dvoje dece? - pitala je glumica i voditeljka.

- I svi obožavaju da ih vide u parku kako se bave decom, jedna divna slika. Nije to samo ta tema, šta je "drugorotka"? Ima ćalaca koji su genijalni roditelji, evo mogu da kažem za mog muža. On je toliko posvećen tata, ne mogu da kažem da su svi dobri po dva sata, ali zašto nemaju oni taj gadan i ružan epitet. Kaži ti meni što sam drugorotka i šta to znači? I sa druge strane kada kažeš švaler to je kao simpatično, a švalerka nije - poručila je Anđelka.

Da podsetimo, glumica Anđelka Stević Žugić je, posle odigrane sinoćnje predstave u Novom Sadu, doživela iznenađenje od supruga Marka Žugića.

On je odlučio da izađe pred svima na binu, da poljubi suprugu u usta, te da joj da poklon.

Anđelka je primila buket cveća od njega, a nije krila oduševljenje zbog ovog njegovog poteza. Nije skidala osmeh sa lica, a Marko se ubrzo vratio na svoje mesto u publici.

Anđelkin novi život sa Markom i rođenje ćerke Čarne

Anđelka Stević Žugić (nekadašnje Prpić) već pre 12 godina, kada je dobila sina Jakšu, spoznala je ljubav za koju kažu da je najjača, a krajem maja prošle godine na svet je donela ćerkicu i tako krunisala ljubav sa Markom i proširila porodicu.

U 2023. godinu Anđelka je ušla srećna i voljena, iako nije davala izjave za medije o tada novoj vezi, a u retkim prilikama kada smo mogli da vidimo Marka i nju u javnosti izgledali su skladno i zadovoljno. Osmehe sa lica nisu skidali, a nežni pogledi koje su razmenjivali dosta su govorili o njihovom odnosu.

Ponovo u pelenama i dečjim igračkama

Da se sa Markom radilo o pravoj ljubavi potvrdila je i glumičina trudnoća, koju je neko vreme držala u tajnosti. Anđelka se porodila u maju i naslednica je dobila ime Čarna, koje se Anđelki dopalo dok je radila seriju "Žene sa Dedinja", gde je jedan lik nosio to ime.

- Dane provodimo baš lepo, nije ništa neobično, kao što sve bebe provode vreme sa roditeljima. Pelene, mleko, kupaj, maži, mazi se, gnjavi, i tako... Imamo novu omiljenu pesmu "Cojle, Manojle". Ima je, jedro je dete - rekla je Anđelka nedavno.

Tajno venčanje

Anđelka i Marko su se u septembru tajno venčali.

Da će jedno drugom izgovoriti sudbonosno "da" znali su samo članovi njihovih porodica i prijatelja koji su i prisustvovali svečanom činu.

Inače, Anđelki je ovo drugi brak, dok je Marku prvi. Glumica je bila udata za ugostitelja Darija Prpića, sa kojim ima sina.

