GODINAMA SE TRAČARILO DA JE OTAC POZNATE STARLETE POKOJNI O DŽEJ SIMPSON: Evo kako je krenula lavina glasina, pominjala se i AFERA

Već godinama kruže glasine da je starleta i rijalti zvezda Kloi Kardašijan zapravo ćerka pokojnog O Džej Simpsona.

O tome je počelo da se priča nakon što je Kris Džener objavila svoje memoare "Kris Jenner and All Things Kardashian" u novembru 2011. U knjizi je priznala da je imala aferu dok je bila u braku s pokojnim advokatom Robertom Kardašijanom.

Nakon što se Robert rastao od Kris, oženio je Džen Ešli. Posle Robertove smrti 2003. godine, Ešli je tvrdila da joj je on rekao da Kloi nije njegova biološka ćerka.

"Kloi nije njegovo dete. To mi je rekao nakon što smo se venčali. Rekao je: 'Pa, znaš da Kloi zapravo nije Kardašijanka, zar ne?'. Ja sam na to rekla: 'Ok'. I to je bilo to", rekla je Ešli 2012. u intervjuu.

Od tada se priča da je Simpson, koji je preminuo u aprilu ove godine nakon borbe s rakom prostate, Kloin pravi otac. Inače, Robert je bio Simpsonov advokat kada je sportista bio optužen za ubistvo svoje bivše supruge Nikol Braun Simpson i njenog prijatelja Rona Goldmana 1994. Simpson je oslobođen svih optužbi 1995. godine.

Kris je terala Kloi da uradi test očinstva, ova to nije htela

Kloi i Simpson su više puta pričali javno o tim nagađanjima te su ih demantovali. O tome se pričalo i u jednoj epizodi serije "Keeping Up With The Kardashians" 2012. godine. U toj epizodi Džener putuje u Teksas gde je Kloi živela s tadašnjim suprugom Lamarom Odomom.

"Znam da su sve te glasine smešne”, rekla je Džener dok je pokušavala da uveri kćer da uradi DNK test. "Ali uradi to kako bi bila mirna", dodala je.

Kris je uvjerila svoju drugu decu Kim, Kortni i Roba Kardašijana da uzmu DNK testove za uspoređivanje. Kloi, međutim, to nije htela.

"Mama, nije me briga šta drugi govore. Ozbiljno, moj tata je Robert Kardašijian. Moj drugi tata je Kejtlin Džener. Blagoslovena sam jer sam imala dva fenomenalna oca. Ne treba mi DNK test da mi dokaže ko mi je otac", rekla je Kloi. Simpson se takođe pozabavio glasinama, iako godinama kasnije.

"Uvek sam mislio da je Kris slatka devojka. Bila je stvarno draga, ali ja sam bio sa supermodelima", rekao je Simpson u podkastu Full Send u decembru 2022.

"Glasine nisu tačne. To uopšte nije istina", dodao je kad su ga pitali o tračevima koji kruže o povezanosti njega i Kloi.

