EVO KAKO IZGLEDA ŽENA SLAVIŠE ČUROVIĆA U KUPAĆEM KOSTIMU: Glumicu retko viđamo u ovakvom izdanju, a jednom je pokazala SVE OBLINE

Tijana i Slaviša Čurović su se razveli pre nekoliko godina, a onda su shvatili da ne mogu jedno bez drugog, pa su se pomirili.

Naime, Tijana je tada pozirala na ljuljašci, na sebi je imala crni dvodelni kupaći kostim, a preko je obukla belu košulju.

Fotografiju je dodatno ulepšao i zalazak sunca, a komentari na račun njenog izgleda su se nizali.

Podsetimo, glumački par Tijana i Slaviša Čurović obnovili su svoju vezu nakon sedam godina od razvoda i dokazali da je prava ljubav jača od bilo čega. Naime, njihova romansa je počela pre 20 godina i to iz poslovne saradnje.

‒ Prvi put videli smo se u beogradskom hotelu „Balkan“. Bilo je to septembra 2003. godine. Slaviša je u to vreme bio upravnik Nikšićkog pozorišta i trebala mu je glumica za ulogu u predstavi „Pretis lonac“, a moj profesor Feđa Stojanović preporučio je mene. Moram da priznam da mi se u početku uopšte nije svidelo njegovo ponašanje. Kad sam prihvatila ulogu, poljubio mi je ruku i predložio da me odveze kući, što sam odbila ‒ pričala je svojevremeno Tijana Čurović.

‒ Nisam odmah bila zainteresovana za njega kao muškarca. Čak sam ga udarila kad me je prvi put poljubio, ne jako, više onako filmski. Fascinirala me je njegova istrajnost, hrabrost i rešenost da me osvoji. Na dan kad sam diplomirala došao je u Beograd. Izašli smo na ručak i on je u jednom trenutku značajno zastao i upitao: „Da li bi ti bila sa mnom stalno?“ Tada me je definitivno osvojio. Nisam ni bila svesna da me je zapravo zaprosio.

