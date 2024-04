"SEĆAM SE, BIO JE SVETI JOVAN, BILA SAM SAMA" Naša glumica se razvela DVA PUTA, jedna stvar bila presudna da ostavi DRUGOG MUŽA

Glumica Jelena Jovičić se 2021. godine razvela od drugog supruga, Saše Vujisića, a o razlozima kraha braka otvoreno je govorila.

‒ Javili su se nemiri i pitanja na koja nisam umela da pronađem odgovore. Kada se to dogodi, čovek treba sam sa sobom da porazgovara i da bude vrlo iskren, da kaže sebi da li želi da tako nastavi ili da nešto menja. Iskreno, isprva nisam bila svesna šta mi to ne prija, samo sam znala da to više nije to - pričala je glumica svojevremeno.

- Sećam se, bio je "Sveti Jovan", bila sam sama, i posle tog unutrašnjeg dijaloga zaključila sam da dalje treba da nastavim sama. Oboje smo osećali neko nezadovoljstvo, nijedno od nas se očigledno nije više osećalo dobro. Odluku nisam donela stihijski, sazrevala je godinama. Čak smo poslednje leto proveli zajedno na moru sa decom, da bih posle toga uvidela da je razvod najbolje rešenje ‒ otkrila je Jelena.

‒ Najteže mi je bilo da deci objasnim da ne želim više da živim tako i da oni shvate da nas dvoje nismo dobar primer, jer su oni deca. Ne znaju oni šta mi osećamo. Mislim da je brak roditelja deci primer da i oni kasnije svoje zajednice grade delimično po ugledu na taj model. Nisam želela da imaju pogrešnu sliku o odnosu partnera - rekla je Jelena.

Jelena Jovičić priznala je da je drugi razvod doživela veoma emotivno i posle nekog vremena krenula je na psihoterapije koje su joj mnogo pomogle.

- Odlučila sam da ubuduće dozvolim sebi da budem srećna i zadovoljna osoba. Da na sadašnjeg partnera ne prenosim loša osećanja koja sam stekla iz prethodnih iskustava i da ih ostavim iza sebe. Nikada nije kasno da čovek bude srećan ‒ zaključila je glumica.

(Kurir.rs/ Gloria/ Blic/ L. S)

