BILE SU JAKO BLISKE, A ONDA SE KRALJICI SMUČILA DAJANA: Ono što je Elizabeta uradila kad je princeza POGINULA, šokiralo je svet

Da je živa, kraljica Elizabeta II juče bi proslavila 98. rođendan.

Ona i princeza Dajana nisu imale jednostavan odnos, već složen s mnogo uspona i padova. Dajana je upoznala kraljicu 1980. dok je započinjala vezu s njenim sinom, princem Čarlsom, pre nego što se udala za njega samo godinu dana kasnije, u julu 1981.

Odnos princeze i kraljice počeo je neprijatno, prema kraljevskom biografu Endruu Mortonu. Napisao je da je "u ranim danima Dajana jednostavno bila prestravljena svojom svekrvom. Držala se formalnih počasti – puštajući duboki naklon svaki put kad bi se srele, ali inače se držala podalje".

Nakon što je princ Vilijam rođen početkom 1982, Dajana je postupno počela da preuzima uloge predstavljanja kraljevske porodice, a veza između njih dve počela je da poprima svoj oblik. Prema onome što je kraljevska stručnjakinja Ingrid Suard napisala u svojoj knjizi "Kraljica i Di" iz 2002, Elizabeta je imala više "razumevanja za Dajanine poteškoće" i razvile su snažnu vezu.

Dajana je čak jednom rekla Suardu da ima "najbolju svekrvu na svetu".

"Princ je tada bio vrlo blizak s majkom. Zajedno su večerali svake večeri kada su bili u Bakingemskoj palati, pa je Dajana bila česta tema njihovih razgovora. Iako se, kada je u pitanju bio njegov brak, nje to nije direktno ticalo, ona je svojim klimanjem i raspoloženjem jasno dala do znanja da je Dajana najbolji izbor", napisala je, između ostalog. Nakon venčanja Dajana je odlučila da malo izbjegava, to jest da se drži podalje od kraljice. Kada im je počela kriza u braku, počele su napetosti između Dajane i kraljice, ali i cele porodice.

Pet godina kasnije počele su glasine o Čarlsovoj aferi s Kamilom Parker Bouls, a stvari su se od tada samo pogoršavale. Dajana je tražila kraljičinu pomoć usred Čarlsovog varanja. Princeza se navodno oslanjala na kraljicu, koja je od snaje očekivala da stane uz svog muškarca. Morton je objasnio da je Dajana u palati pronašla "možda prilično neverovatnog saveznika u kraljici čije su razumevanje i stav pomoći uveliko podstakli Dajanu da postane vojnik".

Kad je brak s Čarlsom počeo da se raspada, Dajana je tražila savet od kraljice, ali dobila je prilično hladan doček. U jednom intervjuu je ispričala da joj je pristupila "u suzama" moleći je za pomoć.

"Došla sam do nje i rekla joj da ne znam šta da radim. Ona mi je odgovorila: 'Ne znam šta bi ti trebalo da radiš'. I to je bilo to. To je bila 'pomoć'', ispričala je Dajana 1993, a snimci su objavljeni u dokumentarcu iz 2017. "Diana: In Her Own Words".

No, godine su prolazile, a Dajana je ćutke patila, ne dobijajući podršku koju je očekivala od kraljice. Isto tako, kraljica se umorila od Dajaninih emotivnih reakcija nakon što nije znala kako da pomogne svojoj snaji. Dajana je jednom prilikom otkrila i da misli da su problemi u braku počeli kada Čarls nije mogao da se suoči s njenom bulimijom. Kraljica je to ignorisala kada joj se Dajana poverila.

Nakon toga, Dajana se okrenula medijima i tad je nastao istorijski intervju s Martinom Baširom zbog kojeg se BBC nedavno izvinio. Kraljevska porodica, uključujući kraljicu, smatrala je da je rekla previše i da se nije pridržavala kraljevskog protokola.

Verovatno najniži trenutak u dugogodišnjoj vladavini kraljice Elizabete bila je njena reakcija na Dajaninu iznenadnu smrt, koja se dogodila samo godinu dana nakon razvoda od princa Čarlsa. Vest o tragediji zatekla je kraljicu na imanju Balmoral, a umesto da se što pre vrati u London kako bi utešila svoj narod, Elizabeta je odlučila da ostane u Škotskoj s unucima.

Njen potez je izazvao osude, ali kasnije je princ Vilijam rekao da je baki zahvalan zbog toga.

"U to vreme je moja baka želela da zaštiti svoja dva unuka, a i mog oca. Zahvalan sam što smo imali priliku za privatnost da tugujemo, saberemo se i jednostavno imamo malo prostora daleko od svih", rekao je u BBC-jevom dokumentarcu pod nazivom "Diana, 7 Days".

Njihova želja za privatnošću shvaćena je kao manjak saosećanja, zbog čega ih je javnost, a posebno mediji, žestoko isprozivala. "Pokažite nam da vam je stalo", vrištale su naslovnice tabloida.

Lična osećanja zbog Dajanine smrti kraljica je otkrila u jednom pismu.

"Bilo je zaista užasno tužno i to je ogroman gubitak za državu. No, reakcija javnosti pokazuje da je njena smrt ujedinila ljude na vrlo inspirativan način. Vilijam i Hari su bili jako hrabri i ponosna sam na njih", napisala je.

Nedelju dana nakon Dajanine smrti, samo dan pre njene sahrane, kraljica se vratila u Bakingemsku palatu i održala redak govor za televiziju o princezi Dajani.

Dajanina sahrana održala se 6. septembra 1997. godine u Vestminsterskoj opatiji i privukla je oko tri miliona ljudi. Na sahranu su stigle i neke slavne ličnosti poput tadašnje prve dame SAD Hilari Klinton, kao i prve dame francuske Bernadet Širak, Lućana Pavarotija, Džordža Majkla i Eltona Džona.

O osećanjima o bivšoj snaji kraljica je možda najviše progovorila - bez reči - prekršivši tom prilikom kraljevski protokol. Naime, dok su Dajanin kovčeg sprovodili do Vestminsterske opatije, kad su prolazili pored nje, kraljica je iz poštovanja spustila glavu i tako se poklonila pokojnoj Dajani. Ovaj gest se posebno ističe jer u hijerarhiji kraljevske porodice monarh nema obavezu da se pokloni ikome drugom, te je jedini član porodice koji naklone samo prima.

Nakon što se kraljica poklonila, njen primer su sledili i drugi članovi kraljevske porodice, a jedino Čarlsova sestra, princeza Ana, to nije učinila.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S)

