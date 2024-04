"ŽIVIM ZDRAV SELJAČKI ŽIVOT" Tanja Bošković tvrdi da 36 godina NIJE IMALA KIJAVICU, a izjavom o ISHRANI je sve šokirala

Naša proslavljena glumica Tanja Bošković (70) iako je u penziji, radi punom parom.

Starenja se ni najmanje ne boji jer ga doživljava kao prirodan proces. Smatra da u tom životnom dobu žena može da bude prelepa ako ima mir u duši i ljubav u srcu. Pošto je vedrog duha, ni period korone nije uticao na promenu njenih životnih navika, pa je i dalje aktivna i zdravlje je dobro služi.

Tanja je u jednom intervjuu pre dve godine govorila na koji način neguje svoj um i telo, pa otkrila kako se hrani.

- Spadam u ljude čeličnog zdravlja. Imam 69 godina. Poslednjih 36 godina nisam imala ni kijavicu. Ne znam kako su ljudi postali inertni. I dalje trčim, skačem, jurim, ludujem i pevam... Volim more i da plivam. I dalje jedem šaku hrane dnevno. Nikom nije potrebno više. Živim jedan zdrav seljački život. Nemam potrebu za prejedanjem u bilo kom smislu. Verovatno me molitva, pričešćivanje i ispovest drže u dobrom duhovnom i fizičkom zdravlju. To je moja radost. Nikad se nisam prostirala više nego što mogu. Gospod mi je dao dara koliko mi je dao, a ja zadovoljna. Gospod je dao da imam decu, ja presrećna - kaže glumica kojoj ljubavi kroz život nije manjkalo.

- Trudim se da nemam loše misli. Doživljavam ih kao greh... I kad dođu loše misli, očetkam ih sa sebe. Nisam morala da nosim tuđim imenom potpisane haljine da bi mi rekli da sam vredna. Nahranjena sam ljubavlju svojih roditelja, sestre, dece, prijatelja i komšija. Ništa nisam morala. Ne trebaju mi automobili i svuda idem peške. Uđem u gradski prevoz samo ako žurim. Zdravlje se nalazi u našim dušama. I telo odreaguje na svaku ružnu i rđavu misao. Ubi vas pamet i kalkulacija, ovo se obraćam čitaocima. Rasteretite svoje duše i radujte se - poručila je glumica svojevremeno za Kurir.

Tanja Bošković o drugoj strani medalje svog posla

- Vezana sam za moje kolege. Mi od ovoga ne živimo samo materijalno, već i duhovno. I kada mi dođe da kažem da ne mogu, zastidim se i pomislim da je možda nekome baš tog dana potrebno "to nešto". To je preterano, to nije dobro ni za zdravlje, ni za živce - rekla je Tanja, pa priznala šta radi da se ne bi odala narkoticima ili drugim porocima.

- Teški fizički poslovi su tu da ne bih postala narkomanka ili alkoholičarka. Uzmem da spremam kuću. Tihe poslove, ne uključujem usisivač, mada sam često bila u toj napasti. Čitanje mi ne ide od ruke u kasnim satima, mora fizički da se desi nešto. Komplikovan je ovaj zanat, lako nam je se popeti u visoki adrenalin, ali nikada ne naučimo da izađemo iz uloge. Jako je teško izvući se iz velikog adrenalina, tad se postaje boem. Nije to lako, ali je divno - istakla je.

- Dešavaju se predstave kada ceo ansambl radi to zajedno. Recimo posle "Ljubavnog pisma", predstave koju igramo preko dvadeset godina, mi sedimo zajedno i razgovaramo. I tako se najbolje spusti to na pravu meru. Vi glumica možete da ubijete lošom rečju ili pogledom koji je upućen sa nipodaštavanjem. Možete duševno da ga osakatite za ceo život. O tome se sve manje misli - zaključila je glumica jednom prilikom za "Informer".

