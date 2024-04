NOVE FOTKE SLAVNOG GLUMCA IZ FILMA "SAM U KUĆI" POTRESLE SU MNOGE: Preživeo MOŽDANI UDAR pa se vratio glumi, "To je deo moje DNK"

Čuveni glumac Tim Kari pojavio se nedavno na Beverli Hilsu, u susret svom 78. rođendanu, koji je proslavio 19. aprila. Zvezda filma "Sam u kući", i mnogih drugih filmova, doživeo je moždani udar pre 10 godina. Jedno vreme proveo je na fizikalnoj i govornoj terapiji, a onda se vratio poslu, onoliko koliko mu to zdravstveno stanje dozvoljava. Ističe da mu je humor mnogo pomogao.

Glumac se 2020. godine pojavio na događaju u čast čuvenog filma "The Rocky Horror Picture Show", u kojem je igrao glavnu ulogu. To ostvarenje bilo je kombinacija mjuzikla i horora.

foto: Diggzy / Jesal / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Za ABC news izjavio je da se nakon te uloge sreo sa "zbunjujućim oblikom tolerancije".

"To nije ni blagoslov ni prokletstvo. Imao sam sreće što sam dobio tu ulogu", naglasio je.

Pre devet godina, pričajući o svojoj borbi za zdravlje nakon moždanog udara, rekao je: "Nije teško održavati smisao za humor, to je samo deo moje DNK".

Tim Kari se pojavljuje i u nastavku pomenutog filma, "The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again", 2016. godine, u kom je imao ulogu naratora. Pozajmljivao je glas u nekoliko projekata kompanije "Cartoon Network", piše Brightside.

Ne zaboravlja se njegova važna uloga u filmu "Home Alone 2: Lost in New York" koji je premijerno prikazan 1992. godine.

(Kurir.rs/BlicŽena/J.M.)

