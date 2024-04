"OPREZNO JE POSEGNULA ZA TELEFONOM...": Princ Hari otkrio detalje razgovora između Megan i kraljice Elizabete nakon TEŠKE DRAME

Nakon što je njen otac dao intervjue u kojima je pričao o svojoj poznatoj ćerki, Megan Markl našla se u vrlo neprijatnoj situaciji, a onda je dobila poziv od kog je strepela...

Princ Hari, vojvoda od Saseksa, već godinama živi u Americi sa suprugom Megan Markl i njihovom decom princem Arčijem i princezom Lilibet, tamo je izneo niz ispovesti o svom životu.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Jedna od njih je autobiografija "Rezerva", u kojoj je otkrio brojne pojedinosti o životu u britanskoj kraljevskoj porodici, a iako odlomci iz knjige princa Harija uglavnom dospevaju do medija zbog negativnih stvari, on je podelio i jednu simpatičnu priču.

foto: Youtube Printscreen

Reč je detalju koji se tiče odnosa pokojne kraljice Elizabete II prema njegovoj supruzi Megan Markl.

Kako je princ Hari napisao, dok su Megan i on bili na čaju kod njegovog oca Čarlsa, kraljica je pozvala telefonom i tražila da priča s njegovom ženom.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

– Svi smo pogledali iznenađeno – prisetio se Hari. – Meg je oprezno posegnula za telefonom. Činilo se da je baka zvala da priča o Meginom ocu.

Naime, nakon što je njegova ćerka postala planetarno poznata zbog ljubavi s britanskim princem, otac bivše glumice Tomas Markl dao je više intervjua i organizovao planirano paparaco fotografije, prilikom kog je, tobože slučajno, držao novine s Meganinom fotogafijom.

foto: Reuters / Good Morning Britain / ITV, Reuters / Ian Vogler / Pool

Nekadašnja gluimica nije znala kako da postupi u toj situaciji i tražila je pomoć od kraljice, poslavši joj pismo, a kraljica joj je odgovorila tek ovim telefonskim pozivom.

– Odgovarala je joj je na pismo koje joj je Meg napisala, tražeći savet i pomoć. Meg je rekla da ne zna kako da natera novinare da prestanu da ga intervjuišu, podstičući ga da priča užasne stvari – piše Hari. – Baka je predložila da Meg zaboravi štampu, da ode vidi svog oca i proba da ga urazumi.

foto: Profimedia

Međutim, princ dalje piše da je Megan objasnila da njen otac živi u gradiću na granici Meksika i Amerike i da ne zna kako da prođe preko aerodroma, kroz grad i pored svih ljudi bez privlačenja pažnje.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

– Baka je razumela mnogo problema u tom planu. U tom slučaju, možda da mu napiše pismo? Tata se složio. Divna ideja – napisao je Hari.

Megan Markl imala je odličan odnos sa svojim ocem dok je odrastala, ali su im se putebi razišli nakon što je on postao medijska zvezda u jeku njene veze s princem Harijem. Nije prisustvovao ni njihovom venčanju, pa je Megan do oltara odveo svekar Čarls, a nije posetila oca ni nakon što je on doživeo dva srčana udara i moždani udar. On nije upoznao njenu decu, niti imaju bilo kakav kontakt.

( Kurir.rs / Glossy / T.B. )

