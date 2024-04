PRIŠLA MI JE DEVOJKA I TRAŽILA PESMU SA DRUGE STRANE JASTUKA: Zbog Bajaginog odgovora svi se smejali, a imao razlog da je odbije

Bajaga i Instruktori su u nedelju uveče publiku u MTS dvorani vratili u 1984. godinu, ponavljajući prvi beogradski koncert, koji je nosio naziv "Pozitivna geografija". Sve će biti isto kao i pre četiri decenije, samo neće biti rukovanja s publikom, najavio je Bajaga, a već s prvim taktovima obećanje je održao.

Reč je reč

foto: Aleksa Stanković

- Naš prvi koncert u Beogradu bio je 21. aprila 1984. u Domu sindikata. Sve mi to deluje kao neki vremeplov. Četrdeset godina je stvarno ozbiljan broj. Vreme brzo prolazi. Ređaju se koncerti, albumi, snimanja... Kad se okreneš, prošlo je 40 godina. Napravili smo kompletni rimejk prvog koncerta u Beogradu. U to vreme se još nismo zvali Bajaga i Instruktori. Za ime grupe je zaslužen Peca Popović. On nam je štampao plakate. Pet dana pred koncert nisam znao kako ću da nazovem bend. Rekao mi je da nije mogao da me čeka i da je na plakatu odštampao Bajaga i Instruktori - "Pozitivna geografija". Posle smo shvatili da je predugačko ime za bend, pa smo ga skratili na Bajaga i Instruktori - rekao je Bajagić i objasnio zbog čega nije dočekao publiku kao i pre četiri decenije.

- Što se tiče dočekivanja i rukovanja na vratima, toga jedino nema. Razloga su dva. U ono vreme hol je izgledao drugačije i bilo je izvodljivo rukovati se. Sada je zbog neverovatne količine mobilnih telefona to nemoguće. Kada bismo stali da se rukujemo s publikom, svi bi izvadili telefon, koncert bi kasnio i krenuli bismo sa svirkom u pola tri ujutru.

foto: Aleksa Stanković

U susret prvom zvaničnom koncertu u Beogradu bend je nastupio u maloj sali, koja danas ne postoji.

- Za naš prvi koncert još se nismo zvali Bajaga i Instruktori. Vežbali smo za koncert u Beogradu i onda se pojavio Dražen Goljak i rekao: "Vidite, ja sam urednik u jednoj maloj sali. Možete tu da dođete nešto ranije da probate." Tada smo nastupili sa nekim plakatima na kojima je pisalo "Bajaga, eks Riblja čorba plus bend". To mesto je primalo oko 500 ljudi, a mi smo imali 200. To je bilo 12. aprila. Nismo mogli da nađemo termin, a i ta sala više na postoji.

foto: Aleksa Stanković

Već s prvim taktovima pesme "Pustite me, druže", koju je izveo Saša Lokner, umesto Kornelija Bate Kovača (1942-2022), publika je nagradila gromoglasnim aplauzom. Iz publike su na binu dolazili basista Vladimir Čukić, bubnjar Marko Kuzmanović, gitarista Marko Nježić Kića i, uz ovacije, Momčilo Bajagić.

Vreme je stalo

Bend je u 100 minuta odsvirao hitove sa "Pozitivne geografije", koje i inače izvodi na koncertima, poput "Berlina", "Tamare" i nedavno vraćene "Tekila gerila", kao i numere koje su retko na set-listi: "Poljubi me", "Marlena", "Limene trube" i "Mali slonovi", uz koju su salom leteli šareni baloni. Baš kao i te 1984. godine.

foto: Aleksa Stanković

- Album "Pozitivna geografija" traje 33 minuta, što je premalo za koncert. Uspeli smo da napravimo koncert koji traje sat i po, ali bez pesama koje idu posle tog albuma. Pokušavamo da napravimo vremeplov i da se ponašamo kao da je 1984. godina. Na koncertu u Skoplju svi su bili zadovoljni i jedna devojka je došla i rekla: "Hoću pesmu 'Sa druge strane jastuka'", a moj odgovor je bio: "Izvini, ja još nisam napravio tu pesmu" - rekao je Bajaga uz osmeh.

Identične nastupe bend je imao u Skoplju i Zagrebu, čime su zaokružili ovo sentimentalno putovanje prvog albuma "Pozitivna geografija" i najavili turneju koja će svoj vrhunac imati na Hipodromu, što će biti njihov najveći koncert u Beogradu do sada.

foto: Aleksa Stanković

- Nakon toga kreće turneja "Samo nam je ljubav potrebna". Najveći koncert na toj turneji biće na Hipodromu 31. avgusta. Tamo možemo da se odužimo publici koja u nedelju nije čula sve hitove, ali zato ćemo na Hipodromu svirati hitove iz 40-godišnje karijere - zaključio je Bajaga.