"MUŠKI ROD SE SLADI TIME KAD ČUJE DA STARIJA ŽENA MRZI MLAĐU": Sukob glumice i producentkinje eskalirao, a sve je počelo od OVOGA

Glumica Sidni Svini je najveća zvezda u usponu, trenutno. Doživljava pravi procvat u karijeri, ali i kritike. Da li uspeh zaista ne može da prođe bez negativnih reakcija? Ovaj put otišlo se korak dalje pa se osuđuje sama kritika koju joj je uputila producentkinja Kerol Baum "da nije lepa i da ne zna da glumi". Da li Sidni zna da glumi? Ovako je izgledao njen put do holivudske popularnnosti.

Drugi deo pitanja glasio bi, u skladu sa kritikom, da li je Sidni Svini lepa? Teško da se može dati odgovor koji ne bi io površan. Zar nije prilično neumesno isticati nečiji fizički izgled pa još u negativnom kontekstu?

Producentkinja Kerol Baum naglasila je odnosno začudila se "zašto je Sidni" toliko seksepilna na filmskom platnu, kako bi skrenula pažnju da upravo drugi ističu njenu atraktivnost i da je to ključno za njen uspeh odnosno popularnost koju trenutno uživa.

Sidni Svini proslavila se ulogom u HBO seriji "Euphoria", ulogom tinejdžerke Kejsi Hauard osvojila je i publiku i kritičare i dobila nominaciju za nagradu Emi. Igrala je zatim u seriji "The White Lotus" koji joj je doneo nominciju za isto priznanje. Uskoro će biti premijera horora "Immaculate" koji je i producirala. Objavljene su slike kadrova u kojima se glumica pojavljuje naga, u drugom stanju.

Ko je Sidni Svini

Glumica ima 26 godina, rođena je u gradu Spoken u Ajdahu. Odlučila je da postane glumica nakon što je dobila ulogu statiste u nezavisnom filmu, kada je imala 12 godina.

Ispričala je kako je svojim roditeljima dala "petogodišnji poslovni plan" kako bi ih uverila da joj dopuste da postane glumica: "Moja mama je advokat, a tata se bavi medicinom, tako da je škola uvek bila jako važna, uvek sam znala kako da komuniciram sa njima o toj temi" (Coveteur).

Glumica koja je igrala i u filmu Kventina Tarantina "Once Upon a Time in Hollywood" već se suočila sa izgaranjem na poslu.

U redu je kritikovati nečiji rad, ne treba ni zatvarati oči pred time da je nečija karijera neosnovana - ako jeste. Ipak, grubo isticanje da neko ima da ponudi samo svoj seksepil i ništa više jeste mač sa dve oštrice, zbog sveprisutnog seksizma. Možda Kerol Baum želi direktnom prozivkom da stane na put tome, ali je njena kritika sama po sebi izazvala negativne reakcije. Sa druge strane, krajnje je neumesno da se njen izgled ismeva na društvenim mrežama i da se u prvi plan stavlja to da je navodno ljubomorna na mladu glumicu.

Jedno je komentrisati, a drugo imati za to dokaze. Sve između jeste uvreda.

U intervjuu za The Hollywood Reporter objasnila je da sebe i dalje vidi kao autsajdera u Holivudu. "Nisam imala pojma kad sam ušla u ovu industriju koliko ljudi ima veze. Počela sam od nule i znam kako je*eno teško. Sada vidim kako neko može samo da uđe na vrata, i kažem: "'Naradila sam se 10 godina za ovo".

Njeni roditelji preselili su se u Los Anđelesu da bi podržali njenu glumačku karijeru. Međutim, finansijski izazov je bio velik, i bili su prisiljeni da žive u motelu neko vreme, a Sidni je rekla da su živeli u jednoj sobi, kao i da je ona delila krevet sa svojom majkom, dok su njen otac i brat spavali na sofi.

"Mislila sam da ću, ako zaradim dovoljno novca, moći da otkupim kuću svojih roditelja i da ću moći ponovno da spojim svoje roditelje. Ali kada sam napunio 18 godina, imala sam samo 800 dolara na svoje ime. Moji roditelji nisu bili zajedno i ništa nisam mogla da uradim da pomognem".

Najbolje ocenjene uloge Sidni Svini

Hvalili su njen iskren pristup samodestruktivnoj Kejsi u seriji "Euphoria" što je bilo najočiglednije u njenom emotivnom monologu u kupatilu. Pohvale je dobila i zbog uloga u "The Handmaid's Tale", "Once Upon a Time in Hollywood", "Reality" i "Sharp Objects". U poslednjem ostvarenju igrala je uz Ejmi Adams, to je trebalo da bude mala uloga ali je reditelj bio impresioniran njenim umećem pa je uloga povećana.

Zapažena je i njena uloga u filmu "Anyone But You" gde igra u Glena Pauela. Film je bio pogođen glasinama o romansi između nje i Pouela iako je već tada bila verena za producenta filma Džonatana Davina, a Glen je imao devojku. Pročitaje šta je producentkinja Kerol Baum rekla o ulozi Sidni Svini u ovom filmskom naslovu.

Glumica koja se oprobala i kao voditelj emisije Saturday Night Live i njen kolega demantovali su da su u vezi.

Sidni možete gledati i u filmu "Madame Web" koji je doživeo kiks na blagajnama. Bila je zvezda spota Rolling Stones "Angry", objavljenog prošlog godine.

U hororu "Immaculate" glumi časnu sestru koja preuzima položaj u manastiru u Italiji samo da bi shvatila da njen novi dom krije mračne tajne.

Producentkinja na udaru kritika

Kerol Baum našla se na meti kritika zbog reči upućenih Sidni Svini.

"Kakva depresivna glupost, da ne spominjem strašan ugao gledanja, 26-godišnja žena ismevana na projekciji u korist iskusne producentkinje od 81 godine. Klasa studenata podstaknuta da se pridruži (tako divni stavovi za podučavanje ljudi koji ulaze u industriju)", piše The Guardian i ističe da se ovde radi o "odnosu starije i mlađe žene" (što takođe moe da inicira novi krug kritika).

"Osim toga, tu je i kulturni rat oko toga šta Svini zavodno predstavlja. Za neke, njeno poreklo iz konzervativno-desničarske porodice pozicionira je (i njene često spominjane velike grudi) kao antirepublikansku pin-ap devojku, htela ona to ili ne. Da li je Svini nesvesno postala simbol nekoliko podela (kulturnih, političkih, generacijskih)? Do te mere da se pretvorila u Roršahov test: šta vaše mišljenje o njoj govori o vama?", dalje se navodi i napominje da je prva reakcija na kritike Sidni svini OČAJ.

"Ne samo zato što su Baumove reči "nije lepa" ironične s obzirom na to koliko se često glumučin izgled koristi protiv nje. Možda nelogično, mizoginija žena prema ženi dvostruko je uznemirujuća od muške varijante. Koliko god takva mizoginija bila internalizovana, može da bude i proračunata: da, dok se suprotstavlja plavuši sa velikim grudima, neko misli da tako zarađuje feminističke bodove za kolače. Ali koreni problema ukopavaju se još dublje u tlo.

Iskreno rečeno: obeshrabrujuće je videti stariju ženu koja se ponaša u skladu sa tim što neki muškarci pretpostavljaju da sve starije žene sve vreme potajno misle.

Da smo svi mi samo hrpa ogorčenih žena koji uživaju u napadanju mlađih žena. Da ništa ne volimo više nego da skinemo krila zgodnim devojakam koje upijaju svu mušku pažnju i čine da se osećamo loše. Kao što kaže obrazloženje: starije žene duboko su ugrožene od strane mlađih žena i potajno ih, ili otvoreno, mrze".

U ovom slučaju nije važno što to nije tačno jer se širi upravo takvo razmišljanje odnosno podupire se stav muškaraca o međugeneracijskom neprijateljstvu žena (bez obzira na motive producentkinje).

"Starije žene ne mrze automatski mlađe žene. Zašto priča o starijim i mlađim ženama uvek mora da se završi verzijom zle kraljice koja vrišti na ogledalo da više nije najlepša od svih", piše The Guardian.

Ipak to može da dovede do zaključka da je skoro svaka kritika starije žene upućena mlađoj inicirana ljubomorom. Ključan je u svemu način i reči koje se biraju, a to neretko otkriva i same motive.

