NA POSLUŽAVNICIMA SE SLUŽILA DROGA: Slavna glumica otkrila da ju je ČLAN kraljevske porodice pozvao na ŽURKU RAZVRATA! Šok detalji

Glumica Rebel Vilson tvrdi je da ju je član britanske kraljevske porodice pozvao na orgiju gde se služila droga, zabava je bila organizovana u domu američkog tehnološkog milijardera. Dala je tri naznake o tome ko je uputio takav poziv i zaintrigirala je svetsku javnost.

Rebel Vilson ne imenuje tu osobu, ali daje tri naznake: on je muškarac, to se dogodilo 2014. i bio je "15 ili 12. u redu za britanski presto".

foto: Printscreen/Instagram

Glumica je šok otkriće iznela u nedavno objavljenim memoarima "Rebel Rising" gde piše da je u poslednjem momentu dobila poziv na zabavu tehnološkog milijardera od člana dvora koji je prijatelju rekao: "Treba nam još devojaka".

Pomislila je: "Kakva savršena prilika da pronađem dečka". Kako piše u knjizi, bila je to zabava sa srednjovekovnom tematikom, održana je na iznajmljenom ranču u blizini Los Anđelesa.

foto: Profimedia

Rebel Vilson koja u knjizi iznosi šok tvrdnje o ovom glumcu, opisuje žurku kao "ludu zabavu sa akrobatama i vatrom". Te večeri pričala je sa milijarderom čije ime takođe ne otkriva, ali on nije izazvao bilo kakvo interesovanje kod nje. Deo orgija bilo je i takmičenje u trci konja na polju i bazen prepun devojaka koje su bile odevene kao sirene. Zbog prostrane kuće i izoloavne lokacije, gostima su bile dodeljene sobe da prespavaju.

Glumica je navela da je tamo videla maloletnog člana britanskog dvora i drogu koja se otvoreno nudila na poslužavnicima. "Gledam člana britanske kraljevske porodice koji je u konfuziji dok neprestano podižem grudi. One su moja najbolja fizička vrednost", navela je.

foto: BRAVO / Planet / Profimedia

Dodala je da se nakon raskošnog vatrometa pojavio još jedan neimenovani muškarac sa tanjirom gde je bilo nešto što je izgledalo poput slatkiša, a zapravo je bila droga MDMA. Pitalaga je čemu to služi, rekao joj je: "Oh, to je za orgije... orgije inače počinju sa tim stvarima otprilike u ovo vreme".

"Sada je komentar Vindzora o potrebi za više devojaka počeo da ima dosta više smisla", zaključila je, a ranije u knjizi navela: "Nisu govorili o odnosu dečaka i devojčica kao da je reč o diskoteci za osmogodišnjake. Pričali su o ORGIJAMA!".

Vilson piše da je tada bila devica i da nije mogla da se oslobodi osećaja da je zabava zabava možda bila snimljena skrivenim kamerama.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Nepotrebno je reći da sam podigla svoju devojačku haljinu i pobegla odatle što brže mogu", poručila je.

Rebel Vilson koja treba da dođe u Britaniju uskoro zbog promocije knjige, tvrdi da joj je otprilike u isto vreme ponuđeno dva miliona dolara da provede vikend sa nekim jordanskim princen, piše Daily mail.

foto: Pritnscreen/Instagram

Rekla je da se raspitala po industriji o tome što bi takva ponuda podrazumevala i rečeno joj je da se od nje očekuje da u jednom trenutku da spava sa princem.

U komentarima ističu da je 2014. godine 12. ili 15. u redu za krunu bila ženska osoba, mnogi i kritikuju glumicu što nije rekla ko je u pitanju, ali i kažu da je ovo njen način da privuče još veću medijsku pažnju.

