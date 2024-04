"DA LI MI PETAR POMAŽE? ODAKLE DA KRENEM?" Trudna Tamara Dragičević NA IVICI SUZA progovorila o majčinstvu: "Plašim se..." (FOTO)

Glumci Tamara Dragičević i Petar Benčina čekaju treće dete, čemu se neizmerno raduju.

Tamara je sada priznala sa kakvim pitanjima se suočava, a posebnu pažnju je posvetila pitanju da li njoj Petar pomaže kada su deca u pitanju.

- Kad čujem pitanje: "Da li mi Petar pomaže", odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova deca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas" - rekla je Tamara na početku.

foto: Nemanja Nikolić

Trudna Tamara je na ivici suza pričala o roditeljstvu, a kako je istakla, najviše se plaši kada je davanje slobode deci u pitanju.

foto: Kurir televizija

- Davanje slobode deci. Koja je ta granica? Kada te pitaju nešto, a ti bi da kažeš: "Ne može", a onda nas oni pitaju: "Zašto?", sad ja treba da odgovorim: "Zato što se plašim, i zato što je strašno sve. I svet je grozan i sve je opasno". Da to ne bi bili moji odgovori, pitanje je gde je tu balans. Uzdam se tu i u partnerski odnos Petra i mene. Da ćemo to zajedno uspeti sve - rekla je Tamara za "Novu".

foto: Kurir televizija

Čekaju sina

Inače, Tamara i Petar će dobiti još jednog sina, a njihovi naslednici najviše se raduju proširenju porodice.

Podsetimo, popularni glumački par u braku je od 2016., a ćerku Stašu dobili su krajem iste godine.

Tri godine kasnije, odnosno u avgustu 2019. godine, njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana – dečaka Lazara.

foto: Instagram

Tamara ovako govorila o problemima u roditeljstvu

Podsetimo, poznata glumica Tamara Dragičević u braku je sa kolegom Petrom Benčinom, a nedavno je rešila da otvori dušu o problemima u roditeljstvu sa kojima se susrela tokom godina pored sina Lazara i ćerke Staše.

- Kao što u komadu, predstavi "Mama" piše: "Ja razumem zašto ljudi tresu svoje bebe". Jedan dan sam morala da stavim sina na sred kreveta i da odem! Razumem to sa trešenjem. Toliko je teško znati šta im treba - rekla je prvo Tamara Dragičević, pa iznela detalje.

foto: Instagram

- Ja sve radim, povijam, mazim, nunam, al' on plače! Šta ti je, bebo? Ja se sećam tog osećaja kad sam pomislila: "Bože, jesam li ja luda ili nemajka kada beba vrišti i vrišti". Ti sve radiš, ti si jako umoran. Misliš da ćeš umreti - dodala je glumica.

- Samo ti u jednom trenutku dođe da tu bebu stegneš i, kao, ona je kriva za sve tvoje... I što ne spavaš, i što si umoran... To su, stvarno, stvari o kojima se malo priča, a svim tim ženama, koje nisu loše majke zbog toga, je teže i stvarno mislim da prođu onako neke baš teške momente - zaključila je za "Tampon zonu".

