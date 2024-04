PEVAČICA UMRLA USRED KONCERTA: Samo se srušila na bini, kamere zabeležile tragediju

Pevačica je umrla usred koncerta nakon što se spotakla o haljinu i udarila glavom o pozornicu. Žrtva je nastupala u lokalnom domu za penzionere za 90. rođendan jednog korisnika. Tragičan događaj dogodio se nakon što je otpevala dve pesme. Imala je 31 godinu.

Pre tragedije pevačica je hodala veoma usporeno, a onda se spotakla o svoju odeću i srušila, piše Mirror.

Nakon pada ostala je nepomična na bini, neimenovana žena prestala je da diše, a članovi osoblja pokušali su je da je reanimiraju pred šokiranom publikom. Odvedena je u obližnju bolnicu u kineskom gradu Čongking.

Ali uprkos svim naporima lekara, umrla je ubrzo nakon dolaska. Pevačica je rekla da se nije osećala dobro ranije istog dana, kako piše Need to Know. Autopsijom će biti utvrđen uzrok smrti.

Snimak tragičnog događaja donosi needtoknow.co.uk.

(Kurir.rs/ Mirror/ Blic žena/ L. S)

