PRINCEZA SLOMLJENA NAKON VESTI O SMRTI BIVŠEG DEČKA: Sumnja se da se PREDOZIRAO, a kraljevskoj porodici priredio NEVIĐENI SKANDAL

Princeza Beatris navodno je slomljena nakon što je njen bivši dečko, "plejboj" Paolo Liuco pronađen mrtav od, kako se sumnja, posledica predoziranja u hotelskoj sobi u Majamiju.

Ćerka princa Endrua počela je da se zabavlja s Liucom 2005. godine, kada je ona imala 17, a on 24 godine, ali su se razišli 2006. godine.

Britanski tabloid The Sun piše da je princeza skrhana ovom vešću. Policija je bila pozvana u hotelsku sobu, a uzrok smrti još nije zvanično objavljen. "Istraga pokazuje da je reč o smrti uzrokovanoj predoziranjem, ali još je otvorena. Uviđaj je u toku", rekao je policajac Majkl Vega iz policijske uprave Majamija.

Upućeni tvrde da je Liuco imao problema s kockanjem i drogom, a navodno je i nagomilao i ogromne dugove. "Paolo privatno nije bio dobro. U početku je koristio razne lekove, a to ga je kasnije dovelo do kokaina i težih droga. Živeo je jako brzim načinom života i bojali smo se da će ga to na kraju koštati", rekao je njegov prijatelj za The Sun.

Liuco se navodno dugo borio sa zavisnošću, te je prethodno bio uhapšen u Australiji zbog niza prestupa, uključujući i posedovanje kokaina.

Uhapšen je na Gold Coastu 27. septembra 2009, nakon što se unajmljenim crnim Audijem od 90.000 dolara zabio u semafor. Tada je imao 27 godina i nije platio račune za smeštaj i restoran. Australijska policija optužila ga je za prevaru, protivzakonitu upotrebu motornog vozila, posedovanje dva grama kokaina i prebrzu vožnju. Liuco je priznao krivicu i bio je kažnjen s 5.000 dolara.

No, to nije sve što se tiče njegove kontroverzne prošlosti. Još 2002. bio je optužen za ubistvo kolege studenta na College of the Holy Cross. Džonatan R. Dačateli (19) preminuo je od posledica tuče koja se dogodila u maju 2002. u jednoj stambenoj zgradi van kampusa, a u kojoj je učestvovao Liuco. Optužba je kasnije smanjena na napad i Liuco je odslužio kaznu bez zatvora.

Što se tiče njegove romanse s princezom Beatris, njih dvoje su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i počeli da se zabavljaju u julu 2005. Svoju vezu su uspeli da zadrže u tajnosti gotovo godinu dana, ali razišli su se u maju 2006, kada su se pojavili izveštaji o optužbama za ubistvo iz nehata.

Princ Endru i Sara Ferguson podržavali su romansu svoje ćerke, uprkos sedam godina razlike među njima i njegovoj kriminalnoj prošlosti. "Svi mi imamo svoje putovanje kroz život i moramo da naučimo neke stvari na svoj način, ali Beatris je razumna devojka, uskoro će napuniti 18 godina i ima mnogo prijatelja, uključujući Paola", rekla je njena majka u periodu kad je njihova veza bila još u samim začecima.

Kraljevski par čak je i pozvao Liuca na porodični odmor u ekskluzivno švajcarsko skijalište Verber.

Kasnije se pokazalo da je Liuco prekršio uslove svoje kazne kako bi 2006. otišao na odmor s kraljičinom unukom i njenom porodicom u Švajcarskoj. Kao rezultat toga, vraćen je u SAD, gde mu je sud produžio trogodišnju uslovnu kaznu, prisilivši Beatris da prekine romansu koja je tek bila u nastajanju.

Godine 2007. osramotio je kraljevsku porodicu tvrdeći da je pušio marihuanu dok su bile prisutne Beatris, njena majka Sara i sestra Eugenija, a to se dogodilo tokom odmora na Jamajci.

Samoprozvani "plejboj" takođe je priznao da je varao Beatris tokom njihove veze, te je otkrio da je ona htela da ga upozna s kraljicom.

Beatris je navodno bila slomljena srca kad se njihova romansa završila i kad se vratila u Goldsmits.

Liucova smrtovnica otkrila je da je radio kao savetnik u umetničkoj industriji i da se nikada nije ženio. Sahrana je održana 16. februara na Long Ajlendu u Njujorku, gde je odrastao.

