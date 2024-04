OKONČANA VIŠEGODIŠNJA SUDSKA BITKA BRITNI SPIRS I NJENOG OCA: Pevačica očajna zbog ŠOK OBRTA, evo kakav je ishod

Višegodišnja sudska borba Britni Spirs i njenog oca Džejmija Spirsa konačno je okončana, a pevačica nije zadovoljna neočekivanim obrtom. Šta je sud naredio i kako je došla do preokreta?

Britni Spirs platiće više do dva miliona dolara sudskih troškova svog oca, a u tom procesu neće dobiti ništa. Spor je rešen u petak, a izvori su za TMZ rekli da je pevačica besna zbog odluke. Džejmi Spirs neće snositi bilo kakve troškove.

foto: Instagram/britneyspears

Advokat uverava pevačicu da je odluka solidna, a kako piše TMZ, ona je njemu platila manje od četiri miliona dolara da je zastupa. U februaru je izgledalo da će pravna bitka još dugo trajati, a posledice starateljstva Džejmija Spirsa nad ćerkom traju godinama. Dogovor o tome je okončan 2021. On je tada tvrdio da je to njena zasluga, pokazuju nova dokumenta.

Otac Britni Spirs, Džejmi Spirs, napisao je da je njegova ćerka koristila taktiku odugovlačenja kako bi dobila slučaj. Apelovao je na sudiju da ne odobri odlaganje suđenja.

foto: Profimedia

Britni, koja je tvrdila da je bila prisiljena da se odrekne svoje slobode kako bi viđala svoju decu dok je bila pod starateljstvom, uskoro će započeti sastanke medijacije sa svojim ocem, kasnije ovog meseca.

"Nema razloga za obustavu bilo kojeg dela slučaja (kao što je sud potvrdio na ročištu petog januara 2024) i sigurno nema osnove za odlaganje brifinga ili bilo koje druge aktivnosti koja je na bilo koji način povezana sa Džejmijevim zahtevom za skraćenje presude, koja je na čekanju do saslušanja 12. aprila 2024", napisao je njegov pravni tim u novim dokumentima.

foto: Instagram

Naznačio je da on i Britni verovatno neće rešiti svoje probleme nakon što su proveli duže od dve godine bez postizanja dogovora.

"Stranke su imale mesece (zapravo, godine) da razgovaraju o nagodbi. Nisu se se dogovorili. Nametanje odlaganja samo zato što je meditacija zakazana za 23. februar 2024. čini se da će sigurno rezultirati nastavkom suđenja ako se strane ne nagode tokom medijacije", dodali su advokati.

Spirs i njen advokat opirali su se tome da ona plaća pravne troškove, piše Daily Mail.

foto: Instagram/samasghari

U izjavi koju je dala na sudu nedugo pre nego što je ukinuto starateljstvo, Britni je rekla da ju je taj dogovor sprečio da se uda za svog tadašnjeg dečka Sema Asgarija, za kog se kasnije udala. Poručila je da joj je uskraćena nezavinost poput vožnje automobila. Čak je tvrdila da joj nisu dopustili da izvadi spiralu.

"Želim da se udam i imam dete. Upravo su mi rekli da ne mogu da se udam i imam dete, imam spiralu da ne bih zatrudnela", ispričala je ranije.

foto: Printscreen/Instagram

U svojim memoarima "The Woman In Me", koji su objavljeni prošle godine, rekla je da ju je otac nazvao debelom i optužila je njega i njegove saradnike da su imali kontrolu nad njenim telom i novcem, 13 godina, zbog čega se osećala bolesno.

Optužila je svog oca da se obogatio od njenih para. Optužila je zatim i svoju majku Lin i mlađu sestru Džejmi Lin da su živele od starateljstva nad njom, iako je svoj odnos sa njima donekle popravila.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)

Bonus video:

01:06 Bizarni video Britni Spirs