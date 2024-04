NOVI ŠOK POTEZ PRINCA HARIJA: Ovim je jasno IZIGNORISAO OCA, oči celog sveta uperene u DETALJ koji je sve iznenadio (FOTO)

Kralj Čarls vratiće se naredne nedelje javnim dužnostima, prvi put nakon što mu je u februaru dijagnostikovan rak. Taj veliki obrt uveliko se komentariše, dok princ Hari šokira jednim detaljem ili preciznije, izostankom tog detalja.

Čini se da je princ Hari odustao od nošenja medalje kojom je obeleženo krunisanje njegovog oca kralja Čarlsa (šesti maj 2023, London), dok je uručivao nagradu američkom vojniku sa najboljim učinkom.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Vojvoda od Saseksa nosio je niz medalja na svom sakou dok je vojnikom godine imenovao borbenu medicinsku narednicu prve klase Elizabet Marks Military Timesa (Military Times Soldier of the Year). Među tim medaljama nalaze se tri koje obeležavaju različite jubileje njegove bake Elizabete II, u 21. veku.

Kralj Čarls je važnom odlukom poručio da se lečenje protiv raka dobro odvija.

foto: Hollie Adams / PA Images / Profimedia

Na reverima princa nije bilo medalje koju su dobili on i drugi koji su učestvovali u formalnom usponu kralja na presto pre skoro godinu dana, te medalje nije bilo ni u videu snimljenom krajem prošle godine, piše Daily Mail.

Smatra se da izostanak te medalje predstavlja ignorisanje kralja. Medalje koje nosi odgovaraju onima koje je nosio na krunisanju. Hari inače na toj ceremoniji nije bio u vojnoj uniformi jer od 2020. nije zaposlen član dvora.

foto: Kirsty Wigglesworth / AFP / Profimedia

O ovom njegovom potezu pišu i Newsweek i The Sun, a stručnjak Ričard Ficvilijams poručuje da Hari želi da se namerno distancira od svog starog života jer su SAD sada njegova stalna adresa.

"Saseksovi ne rade bilo šta slučajno i to jasno naglašava ili ima za cilj da se istakne njegova udaljenost od kraljevske porodice", rekao je za Newsweek i dodao za The Sun: "Saseksovi su i te kako svesni da će svaka stvar koju naprave, sve što obuku, sve što kažu, biti ispitano. Problem je u tome što se, kad on odluči da ne nosi medalju sa krunisanja, to sigurno smatra prezirom prema kralju Čarlsu".

Hari bi narednog meseca trebalo da dođe u London zbog 10 godina Invictus games, čiji je pokrovitelj.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)

Bonus video:

02:14 ČARLS ĆE MORATI JOŠ GODINAMA DA VLADA, BRITANIJA JE U KRIZI! Heraldičar Grujić: Princ Vilijam sasvim drugačije shvata VLADAVINU