SLAVNA HOLIVUDSKA GLUMICA PROSLAVILA 50. ROĐENDAN: Otkrila je zbog kojih 5 STVARI NE STARI, a zbog OVIH VEŽBI izgleda upola MLAĐE

Španska glumica Penelope Kruz, 28. aprila, proslavila je 50. rođendan, a tim povodom je dala intervju i fotografisala se za špansko izdanje modnog magazina "Elle".

Jedna od najpoznatijih Špankinja na svetu sumirala je svoju karijeru, pričala o tome kako se oseća danas, a sve su pratile fotografije koje svedoče o njenoj nestvarnoj lepoti.

Penelope je za ovu priliku promenila više modnih izdanja, a najveći utisak ostavila je u korsetu od lateksa koji potpisuje francuski brend "Mugler".

“Ako me pitate kakav je bio moj odnos sa samom sobom, danas ili kada sam imala 20 ili 30 godina, iskreno, više mi se dopada ovaj koji imam sada”, istakla je glumica koja je udata za svog kolegu i miljenika žena širom sveta, Havijera Bardema.

Ona je objasnila da je sazrevanje doživljavala postepeno, kao i spoznaju koliko je vremena prošlo.

“Nije postojao neki poseban trenutak u kojem sam osetila da starim, mislim da je to neprekidni proces. Svakog dana nastavljaš da se razvijaš i rasteš, ne mislim da će se bilo ko jednog dana probuditi i reći. “Okej, to je to, sve imam pod kontrolom, sada se osećam sigurno”. Ne. Čak još manje u mom poslu“, naglasila je glumica.

Penelope zaista izgleda nestvarno na pragu 51. godine, a njeno lice je, obzirom da je odlučila da stari prirodno, isto ono koje je osvojilo publiku i režisere. Uz poneku boru, koje se i očekuju u tim godinama, Peneleope Kruz i dalje je žena retke, vanserijske lepote, a ona nikada nije krila svoje tajne, pa smo ih se ovim povodom prisetili.

Ne konzumira šećer

Smanjen unos šećera, pored toga što je veoma značajan za zdravlje, može da učini čuda za vašu kožu, odavno je dokazala nauka. Kako Penelope objašnjava, ona se trudi da izbegava šećer i mlečne proizvode.

"Jedem puno voća, povrća i kvalitetnih proteina. Sada pijem i galone vode, to ranije nisam radila", otkrila je u jednom intervjuu.

Koristi roler od žada

Mnogo je polemike o tome imaju li roleri od žada bilo kakav efekat na kožu lica, ali Penelope kaže da joj je šminker Pablo Iglesias predstavio ovaj proizvod i da joj je on pomogao da posvetli kožu i smanji otečenost.

Obavezno čisti lice pred spavanje

Španska glumica nikada neće otići u krevet ako nije temeljno uklonila šminku i sve nečistoće i nanela hidratantnu kremu. Na taj način se iz pora uklanja prljavština, a koža ostaje jedra i fleksibilna.

Njeguje se i iznutra

Upotreba pravog proizvoda za njegu veoma je važna, ali nema mladolike i lepe kože bez zdravog organizma, pa Penelope pazi šta jede.

"Veoma sam strastvena u vezi sa tim. Zaista verujem da je istina da je vaš stomak drugi mozak", kaže španska glumica.

Redovno vežba

Fizička aktivnost je ključna za zdravlje i ima pozitivan efekat na kožu, a Penelope praktikuje bikram jogu, za koju kaže da joj je “potpuno promenila telo”.

"Bila sam mlitava, a sada sam puna energije. To je kao magija, ali magija koju morate da zaslužite", napominje Penelope.

