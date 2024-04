PITALI KRALJA ČARLSA KAKO SE SAD OSEĆA I EVO ŠTA JE ODGOVORIO: Monarh INSISTIRA na jednoj stvari, a njegov potez mnoge je oduševio

Britanski kralj Čarls posetio je danas centar za lečenje raka u Londonu, sa svojom suprugom kraljicom Kamilom. Njegovo vraćanje javnim dužnostima usledilo je tri meseca nakon što je operisan u londonskoj privatnoj bolnici zbog benignog povećanja prostate (26. januar) i skoro tri meseca nakon što je rečeno da boluje od raka (peti februar). Monarha su danas pitali kako se oseća.

"Dobro sam, hvala vam", rekao je kralj Čarls kroz osmeh, monarh insistira da se oseća dobro, a lekari su dali zeleno svetlo da se vrati javnim dužnostima, jer terapija daje rezultate i doktori su optimistični po pitanju daljeg lečenja.

Kralj i dalje vodi bitku sa rakom, i lečenje je u toku.

Nakon što je Bakingemska palata saopštila prošlog petak da će se kralj Čarls naredne nedelje vratiti javnim dužnostima oglasio se čuveni onkolog Karol Sikora koji je ranije komentarisao želju monarha da se vrati što pre poslu, ali i zdravstveno stanje Kejt Midlton koja se bori sa kancerom. Povratak angažmanima je važan korak nakon što mu je Čarlsu III dijagnostikovana opaka bolest.

Čuveni onkolog sa više od 40 godina staža, rekao je o kralju Čarlsu sledeće: "Svi dožive šok kada dobiju dijagnozu i često odsustvuju sa posla. Povratak na posao je terapeutski u određenom smislu".

Napomenuo je da je povratak u "normalnost", bilo da se radi o poslu, porodičnim obavezama ili obrazovanju, ima značajan psihološki učinak i može da ubrza oporavak i od bolesti i od lečenja kojem su pacijenti podvrgnuti. "Stvarno je ohrabrujuće što on to radi, a to je ono što podstičemo druge ljude da rade", poručio je.

Profesor Sikora rekao je da se pacijenti sa rakom, razumljivo, suočavaju sa velikim neizvesnostima nakon dijagnoze, zbog mogućnostima lečenja i uspešnosti terapije.

"Neki ljudi se slome i nikada se ne vrate u normalu. Terapeutski je samo izaći spolja a ne sediti i žaliti se zbog bolesti", zaključio je, piše Daily mail.

Kralja Čarlsa dočekali su danas poštovaoci britanske dinastije, sa željama za oporavak i buketima cveća. Bilo je i dece koji su se pozdravili sa monarhom. Poslata je i poruka Kejt Midlton.

Britanski kralj poslao je više poruka današnjim pojavljivanjem, a tokom njegovih narednih dužnosti u javnosti biće minimalizovani rizik po njegovo zdravlje, ako za tim bude bilo potrebe. Insajderi su rekli da se kralj neće vratiti dužnostima u punom obimu, tokom leta.

