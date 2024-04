SLAVNI GLUMAC IZNENADA PREMINUO U 59. GODINI: Poznat po ulozi šefa MAFIJAŠA, glumio RAME UZ RAME sa Sandrom Bulok, njegova ŽENA...

Foto: Supplied by LMKMEDIA / IPA / IPA / Profimedia

Zvezda serije "Line of Duty" Brajan Makardi preminuo je u 59. godini, saopštila je njegova supruga Sara na X mreži.

Škotski glumac bio je najpoznatiji po ulozi mafijaškog bosa Džona Tomasa Tomija Hantera u BBC kriminalističkoj drami "Line of Duty". Pojavio se i u seriji "Outlander" a nedavno se pridružio ekipi "Blood Of My Blood".

Supruga glumca je napisala: "Sa velikom tugom objavljujemo da je preminuo Brajan Džejms Makardi - voljeni sin, brat, ujak i dragi prijatelj mnogih. Igrao je i u filmu "Speed 2: Cruise Control" 1997. godine uz Sandru Bulok.

Brajan je iznenada preminuo kod kuće u nedelju 28. aprila. Predivan i strastven glumac na pozornici i ekranu, Brajan je voleo svoj posao i dotakao je mnoge živote, a otišao je prerano.

"Volimo ga i jako će nam nedostajati; molim vas da se sećate Brajana", prenosi Daily mail.

