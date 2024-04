SLAVNA GLUMICA ZASENILA SVE NA PREMIJERI FILMA: Poznata FILMSKA ZVEZDA pojavila se u haljini DUBOKOG dekoltea, evo o KOME je reč

En Hatavej privlačila je poglede na sinoćnjoj premijeri filma "The Idea of You" u Njujorku pojavivši se u crvenoj pripijenoj haljini.

Naime, 41. godišnja glumica stigla je u Linkoln centar u Njujorku u Versaće kreaciji - dugoj crvenoj haljini bez rukava s izrezima ispod dekoltea i još jednim sa strane koji joj je sezao do butine.

Za ovu priliku birala je srebrni nakit - minđuše sa zelenim detaljima te srebrnim prstenjem na obe ruke. Imala je prilično neuutralnu šminku, a kosu je nosila pokupljenu u visoki rep.

Glumica u poslednje vreme sve češće privlači pažnju svojim modnim izdanjima, a postala je i zaštitno lice modne kuće Versaće.

Film "The Idea of You" čijoj premijeri je prisustvovala prati ljubavnu priču između Solene (En Hatavej) i Hajesa kojeg tumači Nikolas Galitzine. Fanovi ga željno iščekuju, a biće dostupan na platformi "Prime Video" drugog maja.

Glumica koja je takođe producent filma, rekla je da je počašćena što su tražili da upravo ona glumi Solene.

"Čitala sam i volim ljubavne priče. Imala sam zaista sreće što sam bila u mnogim od njih. Bila sam i u mnogim filmovima mešovitih tonova. I tako, da pronađem ljubavnu priču u ovoj fazi moje karijere koja je zvučala kao prava, samo sam htela odmah da se prijavim", kazala je prethodno o filmu.

(Kurir.rs/NajŽena/J.M.)

