"SKLONITE JOJ KOSU I IZGLEDAĆE ISTO KAO DEJVID BEKAM": Plastični hirurg tvrdi da zbog ovog zahvata glumica izgleda MUŠKOBANJASTO

Dženifer Aniston je prošlog meseca viđena kako izlazi iz ordinacije poznatog plastičnog hirurga u Konektikatu, a ta klinika je specijalizovana za podizanje lica i operacije nosa, ali ujedno nude i i botoks i slične tretmane za podmlađivanje. Nije poznato zašto je glumica posetila plastičnog hirurga, ali su sve glasnije spekulacije da je puno toga doradila na svom licu.

Dženifer Aniston ipak, uporno poriče glasine o estetskim intervencijama, a jedino je priznala da je pre 15-ak godina imala operaciju nosa. "To je najbolja stvar koju sam ikada uradila. Što se tiče ostalih glasina, koliko god doadno zvučalo, sve je na meni i dalje moje. Stvarno sve. Vrlo sam zadovoljna sa onim što mi je Bog dao", rekla je 2017.

No, jasno je da je Džen pronašla način da uspori starenje, jer u 55. godini izgleda isto kao i kada je imala 40. Poznati američki plastični hirurg dr Džastin Harper nedavno se osvrnuo na izgled holivudske glumice, rekavši da spada u red zvezda koje izgledaju "prepunjeno".

"Kada je Dženifer Aniston bila mlada, imala je mnogo nazolabijalnih bora na licu. Sada ih nema, ali otud i ovakva čudna, pomalo muževna sredina lica. Da ste me pitali pre pet ili tri godine za njeno lice, rekao bih: 'Ona ima fantastičan rad na licu', ali sada...", priznao je dr Harper za "The Sun US".

Plastični hirurg uporedio je sadašnje fotografije Anistonove sa onim iz prošlosti - tvrdi da je primetio da su njene usne sada šire nego što su bile i da je to zbog toga što se verovatno davno podvrgla prvoj, lošijoj tehnici popunjavanja usana koju su ranije svi radili.

Dr Harper dodaje i da u predelu oko njenih usta postoji "opšta spljoštenost" za koju veruje da je uzrokovana velikim nazolabijalnim filerom, a on smatra da to čini da Dženifer izgleda "muškobanjasto".

"Ako biste pokrili sav njen gornji deo lica i sklonili kosu, i ostatak utkali u lice Dejvida Bekama ili nekog drugog, taj srednji deo bi izgledao potpuno isto", rekao je doktor. On je dodao i kako se glumici dok se smeje stvaraju velike izbočine na obrazima što naziva "obrazima veverice", što je dokaz da je ovaj deo lica popunila filerima.

Isti hirurg je ranije spomenuo da su pod nože išle i Tejlor Svift, Margo Robi i Hejli Biber i da su takođe radile popunjavanje nazolabijalnih bora što doprinosi specifičnom veštačkom izgledu lica.

Džen, s druge strane, insistira da ne spada u red žena koje ubrzigavaju nešto u svoje lice.

"Postoji pritisak u Holivudu da nikada ne ostarite. Bila sam svedok kako žene pokušavaju da nikada ne ostare. Zahvalna sam što učim iz njihovih grešaka i ne ubrizgavam sr**e u svoje lice. Vidim ih i srce mi se slama. Uvek pomislim: 'O, Bože, kad bi samo znala koliko starije sada izgledaš'. Pokušavaju da zaustave sat, a sve što vidite je nesigurna osoba koja sebi ne dozvoljava da ostari", rekla je svojevremeno za "Harper’s Bazaar Australia".

