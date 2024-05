"SREĆOM NISAM BIO TU": Svetozar Cvetković otkrio kako je reagovao na INTIMNE SCENE svoje bivše žene u hit seriji "Crna svadba"

Glumac Svetozar Cvetković i njegova koleginica Jelena Đokić godinama su bili u braku, a o krahu njihove ljubavi se danima pričalo.

Svetozar je jednom prilikom govorio o sceni intimnog odnosa koji je imala njegova bivša žena Jelena Đokić u seriji “Crna svadba”.

foto: Zorana Jevtić

Svetozar je tada prokomentarisao sporne scene i istakao da je sreća što nije bio tu kada se pomenuta serija emitovala.

- Pa bila je neka srećna okolnost da ja nisam bio tu kada se serija emitovala. Gledao sam kasnije, pa nismo toliko pričali o tome. To je nešto za šta su se ljudi najviše interesovali. Nešto što je postiglo najveću pažnju kod nas. Imao sam sreću jer sam radio debitantski film Nemanje Ćipranića, da taj njegov scenario prvi pročitam i da ga odnesem na mesto odakle sam pretpostavio da bi ta serija mogla da krene. To se tako ispostavilo. Zadovoljan sam kad sam pogledao kako je sve to ispalo – rekao je on jednom prilikom za "Blic".

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, on je svojevremeno otkrio da će intimnu scenu sa 20 godina starijom koleginicom pamtiti po tome šta mu je reditelj šapnuo na uvo i nezgodi koja mu se desila nakon iste scene.

foto: Dragana Udivičić

- Kako god da okrenemo, ja ležim go među njenim nogama. Kaže, snimamo. Kadar stave, klapu. "Čekajte, stanite!", kaže Makavejev, oni sklone klapu, on dođe i šapne mi nešto na uvo. Od tog momenta nisam znao kako se zovem. Šapnuo mi je, ako ti da ti je opali. Ona me pita šta ti je rekao, ja joj kažem nešto mnogo lepo o tebi. I mi sanimimo tu scenu. Dok smo snimali tu scenu, ja odjednom osetim, jedan čudan osećaj u glavi. Kao kad progutaš nešto, pa ti zastane u grlu. Tako mi je zastalo usred glave. Završimo snimanje. Ja dođem kod Bojane i kažem joj da mi se nešto desilo. Kad protresem glavu, nešto mi je zvonilo. Pogledaju me i kažu upao ti je kukuruz u uvo - ispričao je Svetozar Cvetković u podkastu "Agelast".

( Kurir.rs / Blic / T.B. )

