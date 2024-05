SVETSKA ZVEZDA KOJA IMA ARMIJU SRPSKIH FANOVA KONAČNO RAZVEDENA: Ovako je podelila imovinu, a GVOZDENI predbračni ugovor je spasio

Čuvena pevačica je okončala brakorazvodnu parnicu sa bivšim mužem, posle devet meseci. Svako je krenuo svojim putem, a gvozdeni predbračni ugovor je olakšao proces. Šta je kome pripalo od imovine?

Sudski dokumenti su otkrili da su Britni Spirs i Sem Asgari zvanično razvedeni kao i da su se pridržavali predbračnog ugovora. Pevačica koja ima veliki broj fanova i u Srbiji i koja se smatra jednom od najvećih pop zvezda sa početka 21. veka, zadržala je razni nakit i druge lične stvari, kao i zaradu koju je ostvarila pre, tokom i nakon venčanja.

foto: Instagram/britneyspears

Dodatnu imovinu podeliće u skladu sa predbračnim ugovorom. Dokumenti su podneti sudu u Los Anđelesu juče, čeka se još jedan mali korak pa će papiri postati zvanični kada ih potpiše sudija.

foto: Profimedia

"Britni okreće novi list, a priče o njenom bankrotu su smešne i očigledno lažne. Iako uživa u luksuznim putovanjima što je rezultat svoje teško stečene slobode, sklopila je značajan ugovor o knjizi i od toga će dugo profitirati, a nebo je granica u smislu moći njene zarade, u to spadaju i filmska prava na "Woman in Me" (memoari). I zahvaljujući gvozdenom predbračnom ugovoru", rekao je izvor za Page six.

foto: Instagram

Razvod je okončan prijateljski, delimično i zbog tog ugovora.

Podsetimo, izvori su prošlog avgusta potvrdili da se par razišao zbog tvdnji da ga je Britni Spirs koja je nedavno okončala važan sudski spor, navodno varala. Asgari je pokušao da ponovo pregovara o uslovima predbračnog ugovora, ali nije uspeo u tome. Zahtev za razvod podneo je istog meseca, zbog "nepomirljivih razlika".

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

02:58 Bivši muž Britni Spirs objavio snimak kako pevačica urla na decu