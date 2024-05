"VELIKI SAM OBOŽAVATELJ ONIH KOJI SE PONAŠAJU DIVLJE": Poznati REDITELJ otkriva KO spada u 5 NAJBOLJIH glumaca na FILMSKOJ SCENI

Slavni reditelj Kventin Tarantino jednom je otkrio ko su po njemu pet najboljih glumaca svih vremena.

Kao jedan od redItelja o kojem se najviše govori i kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih svih vremena, ne čudi da je Tarantino radio i s nekima od najboljih glumačkih talenata na svetu. RedItelj je radio s mnoštvom glumaca, od Semjuel L. Džeksona preko Ume Turman i Majkla Madsena, do Leonarda DiKaprija i Brada Pita. Ali, smatra li nekog od njih najtalentovanijim u svom poslu?

U intervjuu sa Čarlijem Roseom, nakon izlaska njegovog filma "Džeki Braun" davne 1997. godine, Tarantino je otkrio koga smatra za pet najboljih glumaca u to vreme. U filmu Pem Grier glumi glavnu ulogu, a druga poznata glumačka imena uključuju Semjuel L. Džeksona, Bridžet Fondu, Roberta Forstera i Majkla Kitona, kao i Roberta De Nira u ulozi Luisa Gare.

A upravo za De Nira imao je najviše reči hvale u intervjuu s Roseom.

"On zaslužuje svoju reputaciju verojatno najvećeg glumca svoje generacije. Mislim da je on najbolji glumac na svetu. Nikada nisam video glumca koji se tako potpuno uživi u lik. A ono što mislim pod tim je kad Robert glumi Luisa... on radi iz trenutka u trenutak. Toliko je u liku", rekao je Tarantino.

"Veliki sam obožavatelj glumaca koji se ponašaju divlje"

Tarantino je ranije hvalio i druge glumce pa je tako jednom prilikom utvrdio kako je Majkl Parks najveći glumac svog vremena.

"Veliki sam obožavatelj glumaca koji se ponašaju divlje. Mislim da je Majkl Parks jedan od najboljih glumaca koji je ikada nastao u našem životu! On glumi u "From Dusk Till Dawn", rekao je Tarantino u intervjuu s Džimom Hobermanom.

Na pitanje o istaknutim glumcima iz njegove "generacije", Tarantino je odgovorio: "Šon Pen, Tim Rot i Nick Kejdž.Tim zbog svoje svestranosti i okrutnosti. Ima taj kameleonski kvalitet. Šon zbog harizme čistog seksualnog nasilja. I Nick Kejdž samo zbog neustrašivosti. Ne verujem da sam ikada video drugog glumca u istoriji filma koji je napravio karijeru pogrešno glumeći, ali je uvek dorastao prilici u kojoj se nalazi."

(Kurir.rs/Index.hr/J.M.)

