NADA ZAVELA KONTROVERZONG MILIJARDERA, A NA VENČANJU SUVI LUKSUZ: Privatna žurka trajaće danima, na ovo potrošili PRAVO BOGATSTVO

U svetu milijardera, ovo je svakako bilo venčanje godine! Milijarder i osnivač britanskog lanca brze mode Umar Kamani i manekenka Nada Adel otputovali su na jug Francuske da se venčaju, a luksuza nije nedostajalo.

Veliko svadbeno slavlje trajaće četiri dana, a prvo veče je počelo raskošnom žurkom u belom, koja je održana u luksuznom hotelu na francuskoj rivijeri, ekskluzivnom odmaralištu u vlasništvu porodice supruge Pipe Midlton, Sestra vojvotkinje Kejt Midlton.

Luksuz od koga bole oči

Gosti su tako mogli da uživaju u predivnom pogledu na okean dok su se zabavljali uz bazen, a za dobru atmosferu pobrinule su se trbušne plesačice, kao i vatrogasci, dok je sve zaokruženo impresivnim vatrometom u čast mladenaca.

U jednom trenutku mladenci su zaplesali na bini uz pesmu 'Use Somebodi' grupe Kings of Leon u izvođenju američkog rok benda The Dangerous Summer.

Mlada je već promenila ime na Instagramu i sada se zove Nada Kamani, iako je zvanično venčanje najavljeno za danas.

Umar, 36, za čije poslovanje se predviđa da će sledeće godine vredeti neverovatnih 2,1 milijardu funti, sijao je pored svoje nove supruge tokom cele večeri.

Sve mora da bude savršeno

Govoreći za Vogue Arabia uoči venčanja, Nada je otkrila da će četvorodnevna svadba uključivati zabavu dobrodošlice pored bazena, nakon čega će uslediti potpuno belo venčanje sa iznenađenim nastupom i indijska ceremonija, koja se održava na različitim hotelskim lokacijama.

„Stvari će postati malo opuštenije, a možda i divlje na afterparti-u, uz nastupe specijalnih gostiju koji će oduševiti naše goste“, otkrila je Nada, koja je sate i sate provela u teretani mesecima pre venčanja kako bi održala svoju vitku figuru. .

Od 2. do 5. maja gosti će boraviti u jednoj od 111 soba u luksuznom zabačenom hotelu, gde noćenje u apartmanu košta od 3.000 funti, a minimalni boravak je dva noćenja.

Posebno mesto

Umar je zaprosio Nadu na Azurnoj obali još 2021. godine, zbog čega je izbor mesta za venčanje bio prilično jednostavan zadatak za mladu.

"Postoji mesto za nas posebnije od bilo kog drugog. Tu su se desili neki od najlepših trenutaka u našoj vezi", rekla je Nada, prenosi Dejli mejl, i nastavila: "Zamišljajući sebe na ovom mestu koje volimo, okružene ljudima volimo, potpuno prirodno i savršeno."

Višednevna svadbena proslava će se završiti raskošnim indijskim venčanjem, upotpunjenim ekstravagantnim gozbama i bolivudskom muzikom.

Burna romansa

Podsetimo se da je njihova romansa bila burna, a prvi put su viđeni zajedno u javnosti u martu 2020. Par je takođe prisustvovao reviji 'Ieezi Season 8' tokom Nedelje mode u Parizu, koju je organizovao kontroverzni reper Kanje Vest. Manekenka iz Mančestera je po struci diplomirana pravnica, a na Instagramu je prati 555 hiljada ljudi. Pojavila se u marketinškoj kampanji za Beionce's Ivi Park i sarađivala sa L'Orealom.

Umar, koji je takođe iz Mančestera, sin je milijardera, osnivača Boohooa, Mahmuda Kamanija. Sa bratom Adamom osnovao je sopstveni brend PrettiLittleThing 2012. godine, nakon što su braća bila svedoci fenomenalnog uspeha brenda svog oca, a njihova kompanija danas uživa podršku brojnih poznatih ličnosti, među kojima su Kloi Kardasijan, Hejli Biber, Litl Miks, Nikol Šerzinger i Paris Hilton.

Pre nego što je osnovao svoju kompaniju, za koju se predviđa da će do sledeće godine vredeti oko 2,1 milijardu funti, Umar je bio amaterski bokser i ranije je priznao da mu je stalo samo do žurki i jurnjave za ženama.

Život na visokoj nozi

Ovaj preduzetnik živi veoma glamuroznim načinom života, pa često putuje preko okeana, uživa u luksuznim automobilima i skupim modnim dodacima, a svim tim se redovno hvali na društvenim mrežama.

Beskonačni bazeni luksuznih italijanskih hotela, krstarenja jahtama, vožnja rols-rojsom ili lamborginijem, a ako je zahtevnije putovanje, onda u hameru ili mercedesu G klase, ručkovi u luksuznim restoranima, opuštanje u Guči papučama - sve je to samo mali deo njegove svakodnevice, a kada pogleda svoj skupoceni zlatni Roleks, vreme leti kada se tako dobro zabavlja.

Milijarder je uživao i na festivalu Koačela u Kaliforniji, gde mu je društvo pravila rijaliti zvezda i preduzetnica Kajli Džener. Kada je pre četiri godine želeo da lansira svoj PLT u SAD, ponudio je šestocifrenu sumu jednoj rijaliti zvezdi samo da bi se pojavio u jednoj od svojih narandžastih haljina od 15 funti.

"Sve je o tome da se o nama priča. Znao sam da želim da budem deo tih krugova jer sam opsednut vlašću", priznao je ranije.

Taj potez mu se definitivno isplatio! Kajli Džener je desetostruko povećala prodaju i dozvolila mu da kupi vilu sa sedam spavaćih soba na Holivudskim brdima, zajedno sa košarkaškim terenom.

Njegov petogodišnji poslovni plan je, kako je ranije naveo, da "zaradi što više novca" i pobegne iz očeve senke.

"Ja sam sin bogatog čoveka i to nije ono što želim da budem", rekao je on. "Dakle, moram da se dokažem. Želim da budem bogat čovek. Želim da budem uspešna osoba. Ako moram da imam konkurenciju, radije bih da je zadržim u porodici."

Umar je 2006. godine počeo da radi za modnu porodičnu firmu kao menadžer, dok je pohađao pozorišnu školu. Nastavio je da studira međunarodno poslovanje na Univerzitetu Mančester Metropoliten. Mahmudov otac Abdulah preselio je porodicu u Keniju, gde su mnoge indijske porodice napredovale pod Britanskim carstvom.

