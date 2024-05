BRAK MI SE RASPAO JER JE MOJ MUŽ BIO MLAĐI: Slavna lepotica uživa u ljubavi sa zgodnim doktorom, PROGOVORILA O NOVOM DEČKU

Foto: Courtesy Wynn Las Vegas/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Vest o razvodu glumice Sofije Vergare i Džoa Manganijela prošle godine šokirala je njihove obožavaoce širom sveta.

Ona je ranije potvrdila da je razlog raskida bila razlika u godinama, ali i drugačiji stavovi koje su imali.

- Brak mi se raspao jer je moj muž bio mlađi; on je želeo da ima decu, a ja nisam htela da budem stara mama - rekla je glumica ranije za španski "El Pais".

Međutim, čini se da je Vergara brzo prebolela razvod i krenula dalje i to ne sama - već u društvu zgodnog doktora. Kako pišu svetski mediji ona je u vezi sa ortopedskim hirurgom Džastinom Salimanom.

Sofija nije govorila o novoj vezi, do sada, ali je nedavno za magazin "People" istakla da su oni "možda" u ljubavnom odnosu.

- Mislim da je sada kada sam starija, super to jer tačno znaš šta voliš - objasnila je ona.

Prema pisanju medija, par uživa u ljubavi od oktobra 2023. godine, ali njih dvoje nisu javno govorili o tome. Sofija je nedavno navela i kvalitete koje želi kod svog partnera:

- Zdravlje. Novac. Da je zabavan i da ima decu. To je to. To je sve što želim - istakla je.

Šuškanja o njihovoj vezi postala su sve glasnija nakon što je glumica nedavno operisala koleno, a veliku podršku pružio joj je Saliman. Sofija je podelila fotku iz kreveta, a do nje je pozirao nasmejani Džastin.

(Kurir.rs/I.M.)