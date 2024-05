POČELO SNIMANJE NOVE SEZONE NASTAVKA KULTNE SERIJE: Izbačen lik koga publika NIJE PODNOSILA, a evo da li se vraća Samanta

Snimanje treće sezone serije "And Just Like That", nastavka kultnog "Seksa i grada", uveliko je počelo, najavila je glumica Sara Džesika Parker (59) na svojim drušvenim mrežama.

"Krećemo", napisala je glumica na Instagramu uz fotografije scenarija.

Iako je mišljenje publike podeljeno, oduševljenje oko sledeće sezone nije krio ni izvršni producent Majkl Patrik King.

- Oduševljeni smo što toliko vremena provodimo u univerzumu "Seksa i grada", pričajući nove priče o životima ovih ambicioznih likova koje igraju neverovatni glumci. I tek tako, evo treće sezone - otkrio je nedavno.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podsetimo, druga sezona se završila epizodom u kojoj se Keri oprašta od svog stana, a kratko se pojavila i Kim Katral (67), glumica koja je tumačila legendarnu Samantu Džons. Njena scena traje svega 70 sekundi, a Kim je navodno za nju zaradila milion dolara.

- Mislim da nikada neću moći da se oprostim sa Sam. Ali to je najdalje što trenutno želim da idem - rekla je nakon kraja sezone Kim za Entertainment Tonight.

foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Novost je da se postavi serije pridružuje i komičarka Rouzi O'Donel, koja je svoj dolazak takođe najavila na društvenim mrežama.

Samanta se neće vratiti u trećoj sezoni, a publika neće gledati ni Saru Ramirez kao Če Dijaz. Budući da njen lik nije bio omiljen među gledaocima, mnogima se ta vest svidela.

"Dosta sa Če i vratite Samantu", komentarisali su mnogi, a veliki deo publike se slaže da je serija izgubila svoju "originalnu čar".

"Vratite izlaske, zabavu i seks, dosta sa woke ideologijom" samo je jedan od komentara.

(Kurir.rs/ L. S)

Bonus video:

01:02 Krisa Nota optužile dve žene za seksualno zlostavljanje