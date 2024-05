NIJE HTEO DA SE OŽENI NJOM, A KAD SE UDAVALA ZA DRUGOG POJAVIO SE U CRKVI DA SVE POKVARI: Imao je samo 24 kad je tragično skončao

Čini se da ga ljudi čak i danas ne mogu zaboraviti i da je njegovo postojanje zauvek ostalo utisnuto u pop kulturi. Džejms Din imao je kratku, ali uzbudljivu karijeru. Snimio je samo tri filma, a tokom svoje kratkotrajne karijere u Holivudu je bio deo mnogih glasina zbog brojnih ljubavnih afera.

Odustao je od studija UCLA i započeo svoju glumačku karijeru kada je imao 22 godine. A pet godina kasnije bio je najpopularniji vodeći čovek u industriji. Počeo je da dobija ​​ponude za uloge koje su prvobitno bile namenjene Polu njumanu i Marlonu Brandu.

foto: WARNER BROTHERS - Album / Album / Profimedia

Njegova prva uloga bila je u filmu "Istočno od raja", koji ga je katapultirao do trenutne slave. Njegovo prisustvo na ekranu očaralo je publiku, a njegov zamišljeni šarm i sveamerički dobar izgled osigurali su mu da odmah postane legenda.

Njegov život od samog početka imao je tragične obrise. Kada je imao 9 godina, majka mu je umrla od raka, a otac ga je poslao na farmu kod rođaka jer nije mogao da se nosi s obavezama samohranog roditelja.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Usamljeni i ranjivi dečak postao je žrtva izdajničkog sveštenika koji ga je maltretirao. Nakon njegove smrti, njegova dobra prijateljica i ljubavnica Elizabet Tejlor otkrila je svetu strašan period u Džejmsovom životu.

"Kada je Džimi imao 11 godina i njegova majka je umrla, njegov sveštenik je počeo da ga maltretira. Mislim da ga je to progonilo do kraja života. (...) to je bila jedna od stvari koje mi je priznao", otkrila je jednom prilikom.

Kratak život holivudskog srcelomca opisan je u biografiji "James Dean: Tomorrow Never Comes", koju je napisao Darvin Porter. Njegova stalna potraga za ljubavlju i privrženošću dovela ga je do nekoliko afera u Holivudu s nekoliko žena i jednim muškarcem.

foto: Profimedia

Džejms Din takođe je imao neverovatno poznatu ljubavnu aferu s Merilin Monro. Monro je kasnije govorila o Džejmsu Dinu i rekla da je bio "romantičan i pun ljubavi". Takođe je otkrila da su njih dvoje razgovarali o braku, ali su odustali od te namere.

Njegov drugi film bio je "Buntovnik bez razloga" s Natali Vud u glavnoj ulozi. Njih dvoje su čak imali i ljubavnu romansu koja nije dugo trajala, a Natali je jednom prilikom otkrila zašto je sve završilo: "Ponekad je Džimi voleo da povredi svog partnera i da bude povređen. Ne ulazim u to."

foto: Sunset Box / Allpix Press / Profimedia

Međutim, najviše ga je zaboleo gubitak svoje velike ljubavi, italijanske glumice Pjer Anđeli. Pjer Anđeli i Džejms Din nisu bili dugo u vezi, a nekoliko je razloga za njihov raskid. Njena majka nije odobravala što Din nije katolik, ali i njegov način života, brze automobile i način odevanja. Takođe, ljudi iz filmskog studija s kojim je sarađivao pokušavali su da ga odgovore od braka s Anđeli.

Din je mladoj glumici i sam priznao da još nije spreman za brak, a nedugo nakon raskida Anđeli se verila za pevača Vika Dejmona, te su se venčali 1954. godine. Slavni glumac ostao je šokiran i skrhan.

Džejms Din i Pjer Anđeli foto: Profimedia

Kako je bio u neverici i morao je da se uveri da li je sve istina, na dan venčanja ispred crkve se pojavio Din sa svojim motorom.

Četrnaest godina nakon što je njihova veza prekinuta, Pjer Anđeli opisala je kako je ta romansa izgledala:

foto: RR Auction / Ferrari / Profimedia

"Zajedno bismo otišli na kalifornijsku obalu i boravili tamo u tajnosti u kući na plaži, što dalje od znatiželjnih očiju. Većinu vremena provodili smo na plaži, sedeli, zabavljali se, baš kao studenti. Pričali bismo o sebi i svojim problemima, o filmovima i glumi, o životu i životu posle smrti. Razumeli smo se potpuno. Bili smo kao Romeo i Julija, zajedno i nerazdvojni. Ponekad smo se na plaži toliko voleli da smo samo želeli da odemo zajedno u more držeći se za ruke, znajući da ćemo tada biti zajedno zauvek".

Džejms Din proveo je pet godina u Holivudu i glumio u tri velika filma – "Istočno od raja", "Buntovnik bez razloga" i "Div". Predviđali su mu ogromnu slavu i uspešnu karijeru. Međutim, mesec dana pre premijere "Buntovnika bez razloga" 24-godišnji glumac poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

(Kurir.rs/ Stil/ L. S)

Bonus video:

02:25 UPOZNALA ČAČANINA PREKO APLIKACIJE, PA PREŠLA 9.000 KILOMETARA Čudesna ljubav: Posle dva dejta i tri godine stupili u brak