PUBLIKA BRUTALNO PONIZILA KIM KARDAŠIJAN: Starleta pocrvenela od sramote zbog onoga šta su joj uradili, POBEGLA GLAVOM BEZ OBRZIRA

Starleta Kim Kardašijan, prisustvovala je Netflikosovom događaju pod nazivom "Joke Fest", koji je vodio Kevin Hart, tokom koga joj je publika zviždala.

Morala je da pobegne glavom bez obzira od sramote

Kim se pojavila pred kamerama dok je pokušavala da se pridruži šalama. Nekoliko trenutaka nakon pojavljivanja na sceni, publika u Los Anđelesu počela je da zviždi na i dobacuje starleti.

"Znam da se mnogi ljudi rugaju mojoj visini,“ počela je Kim dok je pokušavala da prođe kroz jedan red, međutim morala je da zastane jer je vrištanje postalo prejako.

Kim sa čašom šampanjca u ruci pokušala je da nastavi program ponavljajući: 'U redu, u redu, u redu, Kevine', koji je izgleda i sam skočio iz stolice da smiri publiku.

Društvene mreže se usijale nakon ovog događaja.

"Samo su izvređali Kim Kardašijan pre nego što je izgovorila reč", "Neverovatno je zviždanje Kim Kardašijan na Tom Bradi Roastu", dok je treći korisnik "O bože, tako su ponizili Kim Kardašijan".

Sa druge strane, neki korsnici su stali na njenu stranu.

"To je bilo sramotno. Publika je stala samo zato što ih je Kevin zamolio da prestanu", "Kao što je polovina publike na pečenju Toma Brejdija samo nemilosrdno izviždala Kim Kardašijan do tačke kada je morala zaustavi se i prizna to".

Rijaliti zvezda pocrvenela od sramote

To nije bio jedini zastrašujući trenutak za Kim na događaju, jer je kasnije Tom nagazio zvezdu, njenog bivšeg muža Kanjea Vesta i njihovu decu, Nort, Sainta, Čikago i Psalma.

- Znam da je Kim bila prestravljena što je večeras ovde... ne zbog ovoga, već zato što su njena deca kod kuće sa svojim tatom - rekla je NFL zvezda, što je naišlo na veliko oduševljenje publike.

Ovakvo ponašanje naišlo je na odobravanje korisnika društven mreže X.

"Mislite li da ćemo dobiti svađu između Toma Bredija i Kanjea nakon ovoga. Jedna stvar u vezi sa Kanjeom je da će brzo otkucati pismo na crnom ekranu kada mu se vrati", napisao je jedan gledalac na Iksu, predviđajući reakciju repera. "Kanje se sprema da ispusti Toma Brejdija i da zaboravi na Kendrika i Drejka", objavio je drugi šokirani pratilac.

Slavna starleta više nije omiljena

Ovo nije prvi put da je Kardašijan naišla na hladan prijem od strane publike u svom gradu. Naime, publika ju je žviždala na domaćoj utakmici Los Anđeles Ramsa na stadionu SoFi protiv Dallas Cowboysa u oktobru 2022. godine.

