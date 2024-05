PRINCEZA DAJANA UPALA NA LUKSUZNU ŽURKU BEZ BRUSA: Svi su bili u šoku, a TAJNA PORUKA koju je poslala otkrivena godinama kasnije

Princeza Dajana bila je jedna od najvećih zvezda Met Gala 1996. kada su sve oči bile uprte u nju i haljinu koju je nosila za tu priliku.

foto: Profimedia

Prvi ponedeljak u maju je već tradicionalno rezervisan za jedno od najspektakularnijih modnih okupljanja humanitarnog karaktera, Met Gala, koje se održava u Metropoliten muzeju u Njujorku i već godinama okuplja najveće svetske zvezde.

Fotografi će i ove godine na crvenom tepihu snimati holivudske zvezde, modne ikone i renomirane dizajnere, koji će se pojaviti obučeni inspirisani distopijskom kratkom pričom JG Balarda, Vrt vremena, koja je tema ovogodišnjeg okupljanja. Met Gala je poznata kao vrhunac društvenog okupljanja u Njujorku, koji se često opisuje kao najveća modna noć.

Iz godine u godinu o ovom događaju se naveliko priča, a jedan od najposebnijih trenutaka dogodio se pre skoro tri decenije, kada je novopečena britanska princeza Dajana izazvala apsolutnu senzaciju.

princess diana in a dior slip dress at the met gala (1996) pic.twitter.com/mq2dmBqJfr — 2000s (@PopCulture2000s) May 6, 2024

Četiri meseca nakon što su potpisani papiri za razvod između nje i tadašnjeg princa Čarlsa i samo osam meseci pre njene tragične smrti, Dajana je prisustvovala svečanom otvaranju u muzeju povodom 50. godišnjice njegovog novog izgleda iz 1947. i otvaranja izložbe Kristijana Diora. Na događaj ju je pozvao Bernard Arnault, šef Diora, a ona je doputovala Concordeom da prisustvuje događaju.

Dajana je uslikana kako stiže na crveni tepih sa svojom bliskom prijateljicom Liz Tilberis, glavnom urednicom Harper's Bazaara u Velikoj Britaniji i voditeljkom bala, noseći tamnoplavu haljinu od 10.000 funti ukrašenu crnom čipkom, preko koje je nosila kaput od somota.

foto: Brendan Beirne / Shutterstock Editorial / Profimedia

To je takođe bio istorijski trenutak, jer je Dajana bila prva osoba koja je nosila haljinu novog Diorovog dizajnera, Džona Galijana, sa njegove dugoočekivane prve revije visoke mode. Uparila ga je sa svojom safirnom ogrlicom i trostrukim nizom bisera i torbom Ladi Dior, prvobitno nazvanom "Chouchou" i preimenovanom u njenu čast.

Modna urednica Hilari Aleksander opisala je Dajaninu haljinu kao najvažniju haljinu otkako je Liz Herli nosila svoj model Versace sa resama.

"Cela ideja nošenja podsuknje u javnosti je nova. Videli smo da glumice i starlete nose donji veš kao gornju odeću, ali da princeza to radi u svečanoj prilici je druga stvar. To je veoma senzualno, ne preterano seksi. haljinu, a to je milion i daleko od svečanije odeće koju ona obično bira. Ona predstavlja novu vrstu kraljevske odeće za tako važnu priliku, ona takođe odaje počast Galijanu. za Dejli telegraf.

foto: Profimedia

Ali modna kritičarka Brenda Polan nije bila toliko oduševljena.

"Nije to bila toliko visoka moda koliko "Oh! Couture". Problem, i nema delikatan način da se to kaže, je što je izgledalo kao da je slučajno izašla u spavaćici, što je naravno značilo da nije nosila grudnjak “, napisala je ona u Dejli Mejlu.

U jednom od svojih intervjua iz 2018. godine, dizajner Galijano je otkrio da je upravo Dajana odlučila da bude provokativna, uklonivši unutrašnju bistu.

"To je bio odraz kako se ona već osećala. Oslobođena", rekao je on za Vall Street Journal Magazine.

Pored Dajane, gosti njujorške žurke godine bili su i britanska urednica američkog Voga Ana Vintur, dizajneri Kalvin Klajn i Kristijan Lakroa, modeli Linda Evanđelista, Kristi Tarlington i Iman i fotograf Patrik Demaršelije. Tri hiljade gostiju platilo je 150 funti kartu za gala večeru, dok je još 900 platilo 650 funti u nadi da će baciti pogled na princezu.

foto: Profimedia

Nakon što je pijuckala šampanjac i razgovarala sa dizajnerima Verom Vang, Oskarom de la Rentom, Kalvinom Klajnom i Billom Blasom, Dajana je sedela između Tilberisa i Galijana, jela brancine, teletinu i tarte tatin. Ali pobegla je pre ponoći, vozeći se u luksuznoj limuzini nazad do otmenog hotela Karlajl kada je ples trebalo da počne, propustivši dugo očekivano pojavljivanje na plesnom podiju.

"Ljudi su samo hteli da je pogledaju. Platili su da je vide, i bez obzira na sve, nije se pojavila. Šteta. Tako je lepa. Mislim da je mogla da se potrudi malo više", rekao je debitant Bala Kriket Ričards rekao je tada Dejli mejl.

(Kurir.rs/showbuzz/I.M.)