"VOLELA BIH DA NISAM IZUZETAK": Jelena Đoković prisetila se svog zabavljanja sa Novakom, pa spomenula i PRVI POLJUBAC (FOTO)

Jelena Đoković i Novak Đoković godinama uživaju u skladnom braku u kom su dobili dvoje dece - sina Stefana i ćerku Taru.

Iako su Novak i Jelena svoju ljubav započeli još u tinejdžerskim danima, sada se supruga najboljeg tenisera prisetila svog prvog poljupca.

Naime, Jelena je gostovala u emisiji "Mojih 50" na Naxi radiju, gde je birala pesme koje su obeležile njen dosadašnji život.

foto: Marija Mladjen/ATAImages

Tom prilikom je istakla da obožava Merlina i da joj je on jedan od omiljenih domaćih izvođača.

- Taj čovek je meni pevao od kad sam bila klinka i nastavlja i dalje. Baš se proveselim uz njega. Nemam opravdanje - rekla je Jelena, a voditelj joj je potom postavio intimno pitanje.

- Sećaš li se prvog poljupca? - upitao je on, na šta se Đokovićka nasmejala i postidela.

foto: Starsport

- Pesme da (smeh), ali sećam se i prvog poljupca. Mislim i želim da verujem da se većina žena toga seća, volela bih da nisam izuzetak. Datuma ne, ali trenutka da - rekla je Jelena mistično, pa zapevala pesmu Jure Stublića i Filma: "Sećam se prvog poljupca samo on je bio sladak..."

Počeli da se zabavljaju posle tri godine

Jedan od najpopularnijih parova današnjice, Jelena Đoković i Novak Đoković upoznali su se 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Nole još nije bio planetarno popularan.

foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u jednom klubu na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do svoje 15. godine, pa smo imali zajedničko društvo. On je rešavao neke ukrštene reči, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rešavamo, ali posle toga smo se sretali povremeno i uvek lepo družili, ali bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati. Počeli smo da se zabavljamo tek posle tri godine - rekla je Jelena svojevremeno, a Novak je otkrio da je bio zaljubljen do ušiju u nju tokom srednjoškolskih dana.

foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

- Ona se sada preziva Đoković, jer je postala moja supruga. Videli smo se prvi put na jednom od lokalnih turnira u Beogradu.... Ona je bila moja devojka pre nego što smo se uzeli. Pre toga je bila moj prijatelj. A pre toga je bila devojka na koju sam odlepio u srednjoj školi - ispričao je on svojevremeno.

( Kurir.rs / Blic / T.B. )

