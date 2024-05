SARA DŽESIKA PARKER DOŠLA U "KAVEZU ZA PTICE": "Morala sam da SEDIM NA PODU", a zbog OVIH DETALJA svim prisutnima su ISPALE OČI

Kao i u popularnoj seriji "Seks i grad", Sara Džesika Parker uvek će se oblačiti da ostavi utisak. A kada je reč o Met Gali - ona ne štedi. Za Met Galu 2024, Parker je pomerila granice modne teme "Vrt vremena" do krajnjih sartorijskih granica u ekstravagantnom dizajnu haljine Ričarda Kvina, koja izgleda poput kaveza za ptice.

foto: Michael Stewart / INSTAR Images / Profimedia

Parker je dobila ideju da, povodom Met Gale, priđe Kvinu kada je kostimografkinja Moli Rodžers iz serije "And Just Like That" predložila da britanski dizajner doprinese kostimima za treću sezonu.

"Moli je bila ljubazna da nas poveže sa njegovim timom, započeli smo razgovor, i eto nas," kaže Sara za Vogue.

Komad deli sličnosti sa izgledima iz Kvinove kolekcije proleće 2024.

"Njegova najnovija kolekcija slučajno je imala komade koji su na mnoge načine komunicirali ili sugerišu Met temu onako kako smo je shvatili," kaže Sara Džesika Parker, pa dodaje:

"Posetila sam izložbu "Sargent and Fashion" u Tejt Britejnu i inspirisala sam se nekim kreacijama koja sam tamo videla, ali njegova kolekcija bila je ta koja je zaista instinktivno interpretirala temu."

Osnovni žičani okvir ključan je za izgled, i ističe temu prolaznosti.

foto: Angela WEISS / AFP / Profimedia

"Ručno sečena čipka aplikovana je preko okvira, izgledajući kao da raste oko njega i dodajući suptilni cvetni element dizajnu," kaže Kvin za Vogue o skeletnoj haljini.

"Kristali unose nivo tvrdoće i neuništivosti, blistajući preko krhke čipke ispod", govori Kvin pa dodaje da je, s druge strane, posebno bio inspirisan idejom očuvanja:

"Uvek sam bio fasciniran trajnom lepotom arhivske odeće iz prošlih vremena. Sa ovom haljinom, hteli smo da se poigramo idejom očuvanja - haljina deluje tako krhko da je skoro efemerna, ali uz pažnju i razmatranje, izgrađena je da traje."

Večerašnja Met Gala broji 12. prisustvo Sare Džesike Parker. Davne 1995. godine, kada se pojavila prvi put, nosila je crnu baršunastu haljinu iz sekend hend prodavnice. Tokom godina, stekla je reputaciju osobe koju treba pratiti na crvenom tepihu, od svog usklađenog tartana sa Lijem Mekvinom do svoje raskošne zlatne glavne ukrase sa "Nebeskih tela" iz 2018. godine.

foto: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada se osvrnem na prošle Met Gale, možda najmemorabilniji je bio 2013. Morala sam da sedim na podu automobila tokom cele vožnje do severnog Menhetna, doslovno na zemlji, dok je Hamiš Bauvels sedeo pored mene na uspravnom sedištu. To je divno sećanje. Prvo, jer je to bilo sa Hamišom, što je bilo tako posebno, ali i zato što je to bio savršen primer i ilustracija koliko daleko idete kada vam je Met bitan, i šta sve radite da bi sve bilo perfektno i da se ne poremeti nijedan detalj koji je planiran mesecima, štiteći svaku traku, svaki detalj, svaki nabor, celu arhitekturu ukrasa za glavu, i tako dalje", priseća se Sara Džesika.

Parkerova je veoma svesna da je čitav događaj proizvod velikih umetnika koji se udružuju.

"Vaš sopstveni komfor, postaje veoma nizak prioritet. Prioritet je pokušaj da se pravilno predstavite. Vaša odgovornost je da se pobrinete za elemente, u ime dizajnera, šeširdžije, frizera, šminkera", kaže ona, ali napominje: "Ove godine, stajaću."

(Kurir.rs/Vogue/J.M.)

