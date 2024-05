ONI SU GLAVNI FAVORITI ZA POBEDU NA EVROVIZIJI: On ubedljivo drži 1. MESTO na kladionicama, a evo koliko zemalja prolazi DALJE

Prvo polufinale Evrovizije 2024 održava se večeras, a srpska predstavnica Teya Dora nastupa pod rednim brojem 2.

Iste večeri sa Teya Dorom na Evroviziji 2024 nastupa i predstavnik Hrvatske Bejbi Lazanja sa pesmom "Rim Tim Tagi Dim", koji važi za favorita, a na kladionicama mu daju najviše šansi da pobedi.

Takođe veliku šansu ima i Švajcarska sa predstavnikom koji se zove Nemo i pesmom "The Code", Italija sa predstavnicom Angelinom Mango i pesmom "La noia" koja je već veliki hit, Ukrajina Aljona Aljona i Džeri Hejl sa pesmom "Teresa & Maria"...

Podsetimo, večeras će se predstaviti 15 kompozicija.

Prvo polufinale održava se večeras, drugi deo takmičenja u četvrtak, dok je veliko finale, u kojem će nastupiti 26 zemalja, zakazano za subotu, 11. maj.

Za evrovizijski trofej ove godine bore se predstavnici iz 37 zemalja.

Iz dva polufinala u veliko finale plasiraće se po 10 najboljih zemalja, a direktno su se u finale plasirale zemlje takozvane „velike petorke“ – Velika Britanija, Italija, Nemačka, Francuska i Španija, kao i zemlja domaćin Švedska.

Kladionice predviđaju Teya Dori odlazak u finale

Teya Dori na kladionicama predviđaju 23. osvojeno mesto u finalu Evrovizije 2024, dok je u prvoj polufinalnoj večeri na 10. mestu.

Kako će se iz dva polufinala u veliko finale plasirati po 10 najboljih zemalja, prema prognozi kladionica i naša zemlja će se plasirati u veliko finale.

Teya Dora pred polufinale: "Uslišili su naše žalbe"

Teya Dora je pred samo polufinale otkrila kakva atmosfera vlada u Malmeu.

- Prezadovoljna sam. Neke stvari mi se nisu svidele na prvim probama, uglavnom oko kadrova, ali su uslišili naše žalbe i promenili su šta nam je smetalo. Pao mi je kamen sa srca. Kada sam odlazila na ovu probu osetila sam "taj" momenat koji sam osetila i na "PZE" u jednom trenutku, tako me je "lupilo" sve što se dešava. Jedva čekam da nastupim i da dočaram u potpunosti pesmu, da bude najbolje do sad što je bilo pa, ako da Bog, da prođemo u finale i da tad bude još bolje, rekla je za Telegraf.rs.

- Oni žele da pokažu svoju scenu, svoju tehniku, sve to razumem. To je bilo očekivano, ali ovo je ipak intimna pesma koja zahteva da bude snimljena kao spot. Najviše bih volela da kamere sve vreme prate moju facijalnu ekspresiju, to je ovde jako bitno, ali nije izvodljivo tehnički, pa smo napravili neki kompromis.

