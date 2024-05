"PRVI PUT SAM NA EUROSONGU OD 1990. GODINE, A PESMA IZ SRBIJE JE DIVNA": Tajči očarana Teya Dorom, pa otkrila ko je NJEN FAVORIT

Tatjana Matejaš Tajči predstavljala je Jugoslaviju na Pesmi Evrovizije u Zagrebu 1990. godine. Za Internet portal RTS-a rekla je da je Evrosong u Malmeu prvi kojem prisustvuje otkako je ona nastupala na takmičenju, a navela je i da joj se dopada pesma "Ramonda" kojom Srbiju predstavlja Teja Dora, ali da je njen favorit Bejbi Lazanja iz Hrvatske.

U Malmeu se uoči i tokom Pesme Evrovizije održavaju brojni događaji namenjeni obožavaocima takmičenja. Jedan od tih događaja i "Balkanska žurka" na kojoj će, između ostalih, nastupiti i predstavnica Jugoslavije na Pesmi Evrovizije u Zagrebu 1990. godine Tatjana Matejaš Tajči.

foto: Printskrin/Rts

U razgovoru za Internet portal RTS-a u Malmeu rekla je da je Pesma Evrovizije u Malmeu zapravo prva na kojoj je bila pored one u Zagrebu.

"Prvi put sam u Švedskoj. Divna je energija. Ja sam skroz emotivna, jer toliko me je zapravo lijepo dodirnula ta lijepa energija", istakla je Tajči.

Objasnila je i zbog čega je teško uporediti trenutno takmičenje sa onim na kojem je ona učestvovala.

"Teško je usporediti zato što nije bilo društvenih mreža i nije bilo toliko otvorenog tipa. Mi smo bili svi više-manje izolirani u hotelima i u dvoranu 'Vatroslav Lisinski' gdje se sve održavalo. Meni je malo falilo tih događanja. S druge strane, možda sam ja u krivu, jer ja sam tad bila izvođač, a sada uživam kao promatrač. Možda su i drugi tada imali osjećaj koji ja imam sad", rekla je Tajči.

Prisetila se takmičenja u Zagrebu i kako je osetila ogromnu ljubav i podršku cele tadašnje države, ali da je osećala i odgovornost.

"Ja, toliko ljubavi, uopšte nisam znala da postoji. Ja sam mislila da će se meni srce raspuknuti. Nisam znala da li će mi srce izdržati. Imala sam osjećaj odgovornosti. Željela sam to opravdat, željela sam od sebe dat sve i još više. I mislim da sam s nastupom to odradila dobro. Sad kad gledam snimke, pa dobro sam ja to odradila sa 19 godina", rekla je Tatjana Matejaš.

foto: Printscreen/Rts

Njen favorit na ovogodišnjem takmičenju je predstavnik Hrvatske Bejbi Lazanja sa pesmom "Rim tim dagi dim", pošto, kako je rekla, čovek teško odlazi iz kraja gde je potekao.

"Krasna je energija oko njega. Sviđa mi se i to što ima jednu iskrenu ranjivost. Nježan je, a pjeva snažnu pesmu i koja je iskrena i otvorena. Tu se dogodila neka energija koju svi možemo prepoznati. Svi imamo tu ranjivost i iskrenost i želimo biti snažni. I jesmo snažni", poručila je Tajči.

foto: Printscreen/RTS

Navela je i da je čula pesmu "Ramonda" koju će Teja Dora izvesti za Srbiju.

"Krasna je pjesma iz Srbije. Jako mi se svidjelo kada su Bejbi Lazanja i Teja Dora pjevali pjesme jedno od drugog. Najljepše kod tih pesama je što ne moraju pobjediti da bi živjele i dalje", rekla je Tajči.

foto: Printscreen/RTS

Naglasila je da je u Malmeu kako bi nastupila na "Balkanskoj žurci" u organizaciji OGAE Švedska.

"Mene već nekoliko godina klub fanova Evrosonga zove da nastupim i evo ove godine se poklopilo da mogu biti ovdje i nastupaću večeras u klubu Malme lajv koji je prekrasan objekt. Za fanove, "Hajde da ludujemo", čak razmišljam da obučem haljinicu u kojoj sam nastupila. Vidjet ćemo", rekla je Tajči za Internet portal RTS-a.

( Kurir.rs / Rts / T.B. )

