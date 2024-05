EKSKLUZIVNO! TEYA DORA ZA KURIR POSLE PROLASKA U FINALE: U subotu ću biti još bolja, DOVODIM Evroviziju u Beograd!

Teya Dora kao predstavnica Srbije u utorak uveče s pesmom "Ramonda" plasirala se u veliko finale Evrovizije, koje će se u subotu održati u Malmeu.

Pokupila je brojne simpatije glasača širom sveta i oduševila sve kako nastupom, tako i pevanjem, a samo nekoliko sati nakon što je sebi obezbedila kartu za finale, Teya Dora je za Kurir sumirala utiske sa prve polufinalne večeri.

foto: Printscreen/RTS

- Presrećna sam i sve je toliko lepo. Odmah sam zvala mamu, to mi je mnogo značilo da je čujem makar na nekoliko minuta. Posle toliko vremena, Srbija je prozvana kao prva zemlja finalista. Hvala mnogo svima koji su glasali. Mi kao tim smo prezadovoljni i presrećni što smo prozvani prvi. Toliko je bilo lepo i to mi je jako važno. Hvala na svemu. Potrudiću se da budem još bolja u finalu i da sledeće godine mi organizujemo Evroviziju u Beogradu. Nikad se ne zna. Sve je moguće. Silno verujem u to - rekla nam je uzbuđena Teodora.

Inače, na konferenciji za medije, koja se održala po završetku prve polufinalne večeri, naša predstavnica u Švedskoj otkrila je da je izvukla ljubičastu traku za finale, što znači da producenti biraju broj pod kojim će Teodora nastupiti u finalnoj noći 11. maja.

- Tračica je lila boje, simbolično. Volela bih da dobijem broj koji ima veze sa 1. Šta god da bude, to je to - rekla je ona.

foto: Jessica GOW / AFP / Profimedia

Umetnica je istakla i da joj Konstraktina podrška i dolazak u Malme mnogo znače, kao i da je osetila da će njeni lični favoriti Hrvatska, Slovenija i Ukrajina proći u finale, jer smatra da, što se tiče muzike, ima stvarno dobar ukus.

Novinare je zanimao i kako planira da provede dan nakon što zna da nastavlja takmičenje.

- Ovo je bio tek početak, sad idemo još jače. Idemo na neko mesto, da izdivljamo, da budemo najjači! Neću da pričam mnogo, ali mislim da ima šanse za sve u ovom momentu - istakla je ona, ali je priznala i da nije odgledala svoj nastup:

- Nisam. Moram da pogledam, da vidim šta se desilo. Ja bih ovo sve menjala. Veliki sam perfekcionista (smeh) - završila je ona.

foto: Printscreen/Instagram

